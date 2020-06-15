Стерненко отправили под круглосуточный домашний арест

Сам активист выступил с довольно длинной речью

Одесскому активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения. Суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Также суд отклонил ходатайство о взятии Стерненко на поруки.

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"Применить к подозреваемому Сергея Стерненка В'ячеславовича меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил судья.

Отметим, домашний арест ему назначили на территории воинской части в Одессе. Сам Стерненко опубликовал текст постановления и отметил, что выполнить его невозможно.

Кроме того, Сергей Стерненко просил суд не избирать ему никакой меры пресечения.

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Выступая на заседании суда, Стерненко отметил, что смертельное ранение Ивану Кузнецову нанес, защищаясь от нападения, и после того как Кузнецов побежал, он больше не совершал никаких действий для самозащиты, сообщат УНИАН.

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Кроме того, Стерненко подчеркнул, что на него нападали трижды в течение 4 месяцев в 2018 году.

Он утверждает, что все эти нападения были заказными. Кроме того, Стерненко выразил возмущение, что в отношении последнего нападения, которое осуществили его, было возбуждено производство по статье хулиганство.

Активист уверен, что это было заказное нападение, и исполнителям заплатили для того, чтобы они его покалечили или убили. Также Стерненко назвал безосновательными аргументы стороны обвинения о том, что он может избегать следствия или уничтожать доказательства.

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Активист отметил, что сразу после того, как на него напали, он добровольно передал полиции нож, которым оборонялся, и отдал всю одежду в который был одет, и до сих пор являлся на все вызовы органов следствия.

Между тем, у здания суда произошли столкновения полиции с людьми, которые пришли поддержать подозреваемого. В стычке досталось и народному депутату Роману Лозинскому.

Видео: Игорь Рец

Напомним, 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

Напомним, 24 мая 2018 года экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот.

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