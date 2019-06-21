"Стингеры" для Донбасса: что изменит снятие ограничения на продажу Украине зенитных ракет типа "земля-воздух"

США могут предоставить Украине оружие, создавшее проблемы советским войскам в Афганистане

Конгресс США предлагает принять поправку, снимающую ограничение на продажу Украине зенитных ракет типа "земля-воздух". По мнению экспертов, речь идет о поставках американского переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер". В свое время применение именно этих ПЗРК создало большие проблемы советским войскам в Афганистане. "Сегодня" выяснили, будет ли полезен афганский опыт на Донбассе.

Повышение ставок

Как уже сообщали "Сегодня", Украина рассматривала вопрос приобретения в США систем ПВО, однако возникал вопрос, каких именно. Шла даже речь о вероятной закупке зенитных ракетных комплексов Patriot, однако их стоимость очень высока: около 1 млрд долларов за единицу, то есть почти треть от всего бюджета Минобороны. Однако на прошлой неделе в этом отношении кое-что прояснилось. Два американских конгрессмена Эллиот Энгель и Майкл Маккол, представляющие демократов и республиканцев, внесли законопроект о внесении изменений в американское законодательство. По сути, поправка устраняет запрет на продажу нашей стране переносных зенитных ракетных комплексов — ПЗРК с ракетами "земля-воздух".

В США напоминают, что в прошлом году Дональд Трамп начал поставлять Украине противотанковые ракеты Javelin. Теперь американские законодатели снова переходят к "повышению ставок". Приводится мнение бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, который отмечает, что поставка ПЗРК — это следующий логичный шаг после решения насчет Javelin.

"И я не вижу, чтобы это создало больше проблем, чем прибытие Javelin. Мы ведь не говорим о предоставлении украинцам истребителей F-35 или танков М-1", — сказал Пайфер.

Отметим, что закупки Javelin в конечном итоге ничего не стоили украинскому бюджету (наша страна получила 210 противотанковых ракет и 37 пусковых установок общей стоимостью около 47 млн долларов). Ведь они все равно проводились за счет американской финансовой помощи. К слову, объемы этой помощи в ближайшие месяцы планируется увеличить с 250 до 300 млн долларов. Очевидно, ПЗРК будут поставляться по схожей схеме. По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, речь может идти только об одном зенитно-ракетном комплексе — FIM-92 Stinger ("Жало").

Старый знакомый

Помимо США, ПЗРК "Стингер" находится на вооружении армий почти трех десятков государств. Это очень известная система, которая начала выпускаться с 1978 года. За это время произведено более 70 тысяч единиц таких ПЗРК. Зона поражения "Стингера" составляет до 4500 метров, причем запуск ракеты стоимостью до 70 тыс. долларов производится по принципу "выстрелил и забыл". Теоретически "Стингер" может применяться и для поражения наземных целей, однако такая практика не получила широкого распространения.

Первые факты боевого применения "Стингеров" имели место во время Фолклендской войны 1982 года между Великобританией и Аргентиной — тогда с помощью этих ПЗРК были сбиты аргентинские самолет и вертолет. Однако весьма широко "Стингеры" применялись против советских войск в Афганистане.

Первые поставки "Стингеров" афганским моджахедам начались в 1986 году. В том же году было сбито 23 советских самолета и вертолета. В следующем, 1987 году в распоряжение афганцев через Пакистан было поставлено еще 900 пусковых установок этих ПЗРК, из которых 102 было захвачено советскими солдатами. Существует мнение, что именно поставки "Стингеров" создали советскому командованию существенные проблемы в использовании авиации в Афганистане.

У многих украинских военных, принимавших участие в афганских событиях, наверняка, связаны со "Стингерами" не самые приятные воспоминания. Однако времена и обстоятельства меняются. Теперь "Стингер" может послужить и нам, как в 2001 году он служил афганцам, но уже против американцев, которые в составе военного контингента НАТО решили отомстить за теракты 11 сентября…

Украинские альтернативы

Но является ли "Стингер" чем-то таким, без чего украинская армия совершенно не сможет обойтись? Михаил Жирохов полагает, что нет. Он напоминает, что после распада СССР в наследство Украине досталось огромное количество ПЗРК "Стрела-2М" и "Игла-1". Они утилизировались, а также сотнями распродавались за рубеж. По открытым источникам, с 2007 по 2015 год в разные страны, включая США, были переправлены 282 пусковые установки различных ПЗРК и 931 ракета.

В этой связи полковник запаса Юрий Повх напомнил, что в середине и в конце "нулевых" в НАТО вообще настаивали на том, чтобы Украина уничтожила запасы своих ПЗРК на складах.

"Когда в Брюсселе мы задали вопрос, а зачем мы должны уничтожать свои запасы, нам дипломатично объяснили, что Украина якобы не может обеспечить надежное хранение этих комплексов, что не исключает их попадание в руки "плохих парней". Грубо говоря, нам намекнули, что мы можем оказаться в роли поставщиков оружия террористам", — припомнил Повх

Кроме того, в Украине попытались модернизировать старые советские ПЗРК, и весьма небезуспешно. Так, по данным дочернего предприятия госконцерна "Укроборонпрома", компании "Укроборонсервис", в Украине разработаны усовершенствованные варианты обоих ПЗРК, получившие наименования "Стрела-2ММ" и "Игла-1М". Программа модернизации касалась, прежде всего, ракетной головки самонаведения — была повышена помехозащищенность, а ракеты получили возможность эффективнее сбивать воздушные цели на встречном курсе.

В "Укроборонсервисе" также сообщают о модернизации ПЗРК "Игла" в комплекс под названием "336-24". В этом варианте благодаря новой головке самонаведения сильно повышена вероятность поражения цели одной ракетой в условиях сильных помех. По мнению разработчиков, новая ГСН должна обеспечить модернизированному ПЗРК "повышенные тактико-технические свойства по сравнению с серийными образцами ПЗРК Stinger, "Игла-1" и "Игла".

В конце прошлого года пятый президент Петр Порошенко сообщил, что в 2019 году начнутся испытания отечественного ПЗРК "Колибри". Впервые об этой системе стало известно еще в 2011 году, но тогда этот комплекс рассматривался как перспективная система, которая должна поступить в распоряжение ВСУ только в 2025 году. О "Колибри" известно то, что и в нем производились улучшения зенитной ракеты, которая используется в ПЗРК "Игла".

Политические шаги

Никаких данных о скором принятии на вооружение новейших украинских ПЗРК пока нет. Поэтому американская помощь придется нам очень кстати. Но как скоро она прибудет и, главное, поможет ли добиться преимущества на Донбассе?

В США полагают, что принятие поправки Энгеля — Маккола "пройдет легко", хотя это не означает, что Украина быстро получит американские ПЗРК. Ведь такая поставка должна еще пройти целый ряд согласований в различных ведомствах, включая Пентагон. Кроме того, американская сторона прекрасно осознает, что на Донбассе нет целей для зенитных ракет, потому что боевики не располагают авиацией, поэтому поставка ПЗРК будет расцениваться как политический шаг

Тем не менее, по мнению Юрия Повха, любая помощь нам придется очень кстати: "Как элемент долгосрочного планирования обороны — это очень даже неплохо. Кроме того, противник будет знать, что если у него и получится уничтожить всю нашу систему ПВО, то безнаказанно летать над нашими позициями все равно будет очень небезопасно".

"Стингер". Подобные комплексы состоят на вооружении почти тридцати стран мира

Наша "Игла". Советская альтернатива "Стингеру". Сейчас ее готовятся модернизировать

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что копы обнаружили в Ровенской области крупнейший арсенал боеприпасов. Было изъято сотни гранат и несколько ящиков патронов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Стингеры" для Донбасса: что изменит снятие ограничения на продажу Украине зенитных ракет типа "земля-воздух"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"