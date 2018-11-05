Стоит ли покупать технику в комиссионке, и как почти даром получить брендовую вещь в секонд-хенде

В отличие от новой одежды, секонд-хенд уже опробован носкостью и это гарантия его долгой службы

Джулия Робертс, Шэрон Стоун, Джонни Депп ... Что объединяет этих голливудских звезд, кроме самого Голливуда? Все они не гнушаются покупать одежду в секонд-хенде или на распродаже. Это не секрет для мировых таблоидов. Впрочем, если звезды ищут в этих магазинах что-то эксклюзивное, то украинцы – просто недорогие и качественные вещи.

Хотя, кстати, в пятерке лидеров-потребителей поношенной одежды не Украина, а Пакистан, Малайзия, Россия, Тунис и Нидерланды. В Европе охотно покупают бывшие в употреблении вещи. И можно не только свитер, но и холодильник приобрести. Стоит ли покупать технику в комиссионном, и попадается ли сейчас брендовая одежда в секонд-хенде?.

При покупке эксперт советует, в первую очередь, обходить вещи с пятнами и дефектами.

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Еще одна рекомендация: обращать внимание на детали: как пришиты пуговицы, как выполнены швы.

В отличие от новой одежды, секонд-хенд уже опробован носкостью и это гарантия его долгой службы. Именно здесь можно найти бренды, которых в Украине нет. К тому же, для ЕС шьют по другим стандартам.

По опросам, большинство украинцев не покупали новую одежду больше года.

"Одежду большинство людей, где-то процентов 80, не покупали больше года. А некоторые покупали пять лет назад. Стабильно покупают более или менее 5-6 процентов людей. Все остальные не могут себе позволить, потому что просто не хватает денег", – говорит Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

На вторичном рынке можно купить не только бывшую в употреблении одежду.

"Не каждый себе может позволить домой купить посудомоечные машину. Потому что она стоит очень много денег. У нас есть такая возможность. То есть, человек в своей жизни может попользоваться и посудомоечной машиной, и очень дорогими брендами", – рассказывает Максим Драч, владелец комиссионного магазина.

В комиссионный магазин бытовой техники во Львове вещи сдают сами люди. Некоторые везут из Европы.

Внешне они ничем не отличаются от новых. Прежде чем выставить технику на продажу, ее осматривает мастер. Магазин дает гарантию: на холодильники и стиральные машины – полгода, на телевизоры – год.

Состоятельные европейцы меняют бытовую технику, как только закончилась гарантия. А также отказываются от старых устройств в пользу энергосберегающих. Как и в случае с одеждой, товары для внутреннего рынка ЕС другого качества, чем тот, что продается в Украине. В Европе шопинговать в секонде давно не считается зазорным.

Карим Улаби, ответственный за сеть секонд-хендов в Бельгии, рассказывает, что раньше были исключительно "экономные" клиенты. Преимущественно люди приходили, потому что это дешево, но после кризиса десять лет назад появились новые посетители в секонд-хенд маркетах – представители среднего класса.

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Вырученные средства идут на благотворительность. А еще таким образом европейцы заботятся об экологии: меньше производят отходов. Просто на улице есть специальные боксы, где можно оставить одежду. Это хорошая альтернатива тому, чтобы просто выбрасывать ее в мусорник.

Возможно, именно отсюда начнется путь этих вещей в Украину.

Между тем, в Украине втрое увеличилось число магазинов секонд-хенда. Корреспонденты "Сегодня" провели собственный эксперимент и узнали, какие сокровища скрывают украинские барахолки.

Ранее мы писали о том, как правильно делать покупки в секонд-хендах. Сейчас такие торговые точки стали похожими на хороший магазин: чистые, отсортированные по типам вещи на вешалках, удобные примерочные и зачастую очень вежливый персонал.