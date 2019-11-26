Стоки и аутлеты приобретают большую популярность в Украине: действительно ли там дешевле

За какими вещами действительно идти в стоковые магазины и когда

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Сток против магазина. В Украине растет популярность магазинов, торгующих одеждой из прошлых коллекций. За покупками туда идут целыми семьями. Но какие вещи можно там встретить? Что такое магазины типа "сток" и чем они отличаются от обычных? В аутлетах уверяют: их ассортимент минимум на 30 процентов дешевле, чем в обычных магазинах. А иногда и на все 50.

"В первую очередь все зависит от остатков с прошлого года. И опять же от сезонности – если мы говорим о несезонном товаре – то на нем скидка самая большая. Сейчас очень выгодно покупать купальники – потому что очень большие скидки, по 50 процентов", – отмечает Павел Кухаренко, директор стокового магазина.

Впрочем, новости "Сегодня" решили провести независимый эксперимент. И сравнили цены в стоковых и обычных магазинах. Действительно ли в первых дешевле?

Вот в стоке кофта известной европейской фирмы стоит 999 грн. Похожая модель этой же марки в новой коллекции уже две тысячи. Прошлогодние платья испанского бренда – по 500 гривен, а в бутике за подобные, но новые, просят тысячу. А вот подростковые брюки за 699 гривен, которые мы нашли в стоке, вообще оказались из последней коллекции. Правда, и цена не отличается. На сайте производителя за вещь правят те же деньги.

Напомним, совсем скоро стартует черная пятница 2019 в Украине. Распродажа продлится несколько дней, и скидки 50-80% будут действовать до конца акции. Однако многие магазины, дабы привлечь покупателей, не дожидаются, когда будет Черная пятница, и занижают цены на товар еще за неделю до официального начала Black Friday.

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