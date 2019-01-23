Столетия Акта воссоединения: Украина отметила День Соборности
Живой цепью в Киеве соединили два берега Днепра
День Соборности патриотическими акциями отмечали 22 января по всей Украине.
Живой цепью в Киеве соединили два берега Днепра. Несколько тысяч человек собрались на мосту Патона.
А на Софийской площади, где сто лет назад провозгласили Акт воссоединения, президент напомнил о выводах, которые должна сделать Украина.
"Москва аннексировала Крым и попыталась раздробить нас на части, чтобы легко проглотить. И перед нами снова возникла угроза потери соборности и независимости, но ценой больших жертв и усилий украинского народа эта угроза отведена", – отметил президент.
В Харькове Украину символично воссоединили двумя рушниками, которые связали флагом.
"День Соборности – это не только исторический праздник, это идея настоящего. Украинцы понимают как никогда, что наша сила и правда по обоим берегам Днепра. Единство и развитие – это база создания сильного государства", – отметила Юлия Светличная,председатель Харьковской областной госадминистрации.
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"Нужно анализировать ошибки прошлого и уроки прошлого. И очень верно сегодня вспоминать, как не устояла Украинская республика в 20-х годах, и как нам нужно повести себя сейчас, чтобы устоять", – сказал Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.
А на реке Збруч, на границе Тернопольской и Хмельницкой областей, где ранее была граница между двумя украинскими республиками, установили рекорд – подняли более трех тысяч флагов.
"Ежегодно этот день является символом национальной государственности, нашей мощи и единства всех украинцев. Империи, которые пытались разделить нас, рассыпались. Партийные бонзы, которые запрещали этот день, ушли в небытие. Диктаторы, которые пытаются нас разорвать сегодня, повторят их судьбу. А Украина будет жить, крепнуть, утверждаться", – заявил Арсений Яценюк, лидер "Народного фронта".
Годовщину объединения отмечали по всей Украине. Жители Ивано-Франковска стали в живую цепь длиной почти 9 километров. Она протянулась через весь город. В Днепре курсанты устроили праздничный марш. Две колонны образовали большое сердце.
А в Виннице студенты выстроились так, что образовали слово "собороность", и развернули огромный государственный флаг.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности. Акт воссоединения УНР и ЗУНР, по мнению главы государства, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины.
Как известно, официальный государственный статус День соборности Украины получил в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы. Но и до этого украинцы проводили памятные акции в этот день. Самый яркий пример – 21 января 1990 года, когда жители многих населенных пунктов, взявшись за руки, создали живую непрерывную цепь от Киева до Львова.
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