Столетия Акта воссоединения: Украина отметила День Соборности

Живой цепью в Киеве соединили два берега Днепра

Столетия Акта воссоединения: Украина отметила День Соборности 2019-01-23T00:10:00+02:00 Украина Живой цепью в Киеве соединили два берега Днепра

День Соборности патриотическими акциями отмечали 22 января по всей Украине.

Живой цепью в Киеве соединили два берега Днепра. Несколько тысяч человек собрались на мосту Патона.

А на Софийской площади, где сто лет назад провозгласили Акт воссоединения, президент напомнил о выводах, которые должна сделать Украина.

"Москва аннексировала Крым и попыталась раздробить нас на части, чтобы легко проглотить. И перед нами снова возникла угроза потери соборности и независимости, но ценой больших жертв и усилий украинского народа эта угроза отведена", – отметил президент.

В Харькове Украину символично воссоединили двумя рушниками, которые связали флагом.

"День Соборности – это не только исторический праздник, это идея настоящего. Украинцы понимают как никогда, что наша сила и правда по обоим берегам Днепра. Единство и развитие – это база создания сильного государства", – отметила Юлия Светличная,председатель Харьковской областной госадминистрации.

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"Нужно анализировать ошибки прошлого и уроки прошлого. И очень верно сегодня вспоминать, как не устояла Украинская республика в 20-х годах, и как нам нужно повести себя сейчас, чтобы устоять", – сказал Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

А на реке Збруч, на границе Тернопольской и Хмельницкой областей, где ранее была граница между двумя украинскими республиками, установили рекорд – подняли более трех тысяч флагов.

"Ежегодно этот день является символом национальной государственности, нашей мощи и единства всех украинцев. Империи, которые пытались разделить нас, рассыпались. Партийные бонзы, которые запрещали этот день, ушли в небытие. Диктаторы, которые пытаются нас разорвать сегодня, повторят их судьбу. А Украина будет жить, крепнуть, утверждаться", – заявил Арсений Яценюк, лидер "Народного фронта".

Годовщину объединения отмечали по всей Украине. Жители Ивано-Франковска стали в живую цепь длиной почти 9 километров. Она протянулась через весь город. В Днепре курсанты устроили праздничный марш. Две колонны образовали большое сердце.

А в Виннице студенты выстроились так, что образовали слово "собороность", и развернули огромный государственный флаг.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности. Акт воссоединения УНР и ЗУНР, по мнению главы государства, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины.

Как известно, официальный государственный статус День соборности Украины получил в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы. Но и до этого украинцы проводили памятные акции в этот день. Самый яркий пример – 21 января 1990 года, когда жители многих населенных пунктов, взявшись за руки, создали живую непрерывную цепь от Киева до Львова.

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