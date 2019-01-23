Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,9
31,67
УКР
Главная   Последние новости Украины

Столетия Акта воссоединения: Украина отметила День Соборности

Сегодня, 00:10

Живой цепью в Киеве соединили два берега Днепра

Столетия Акта воссоединения: Украина отметила День Соборности Украина Живой цепью в Киеве соединили два берега Днепра

День Соборности патриотическими акциями отмечали 22 января по всей Украине.

Живой цепью в Киеве соединили два берега Днепра. Несколько тысяч человек собрались на мосту Патона.

А на Софийской площади, где сто лет назад провозгласили Акт воссоединения, президент напомнил о выводах, которые должна сделать Украина.

"Москва аннексировала Крым и попыталась раздробить нас на части, чтобы легко проглотить. И перед нами снова возникла угроза потери соборности и независимости, но ценой больших жертв и усилий украинского народа эта угроза отведена", – отметил президент.

В Харькове Украину символично воссоединили двумя рушниками, которые связали флагом.

"День Соборности – это не только исторический праздник, это идея настоящего. Украинцы понимают как никогда, что наша сила и правда по обоим берегам Днепра. Единство и развитие – это база создания сильного государства", – отметила Юлия Светличная,председатель Харьковской областной госадминистрации.

Читайте также

"Нужно анализировать ошибки прошлого и уроки прошлого. И очень верно сегодня вспоминать, как не устояла Украинская республика в 20-х годах, и как нам нужно повести себя сейчас, чтобы устоять", – сказал Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

А на реке Збруч, на границе Тернопольской и Хмельницкой областей, где ранее была граница между двумя украинскими республиками, установили рекорд – подняли более трех тысяч флагов.

"Ежегодно этот день является символом национальной государственности, нашей мощи и единства всех украинцев. Империи, которые пытались разделить нас, рассыпались. Партийные бонзы, которые запрещали этот день, ушли в небытие. Диктаторы, которые пытаются нас разорвать сегодня, повторят их судьбу. А Украина будет жить, крепнуть, утверждаться", – заявил Арсений Яценюк, лидер "Народного фронта".

Годовщину объединения отмечали по всей Украине. Жители Ивано-Франковска стали в живую цепь длиной почти 9 километров. Она протянулась через весь город. В Днепре курсанты устроили праздничный марш. Две колонны образовали большое сердце.

А в Виннице студенты выстроились так, что образовали слово "собороность", и развернули огромный государственный флаг.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности. Акт воссоединения УНР и ЗУНР, по мнению главы государства, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины.

Как известно, официальный государственный статус День соборности Украины получил в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы. Но и до этого украинцы проводили памятные акции в этот день. Самый яркий пример – 21 января 1990 года, когда жители многих населенных пунктов, взявшись за руки, создали живую непрерывную цепь от Киева до Львова.

видео, праздник, день соборности, Украина

Вы сейчас просматриваете новость " Столетия Акта воссоединения: Украина отметила День Соборности". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как отметили День Соборности в Киеве: фото и видео с моста Патона

Вчера, 19:54

Сотни киевлян пришли на акцию, символизирующую объединение Украины

День Соборности Украины 2019: история праздника

Вчера, 14:07

Украинцы 22 января отмечают День Соборности Украины

22 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:38

Узнайте о самых важных и интересных событиях в Украине и мире, которые произошли в этот день

"Империи пытались разделить нас, но рассыпались": Яценюк поздравил украинцев с Днем Соборности

Вчера, 11:21

Сегодня в Украине празднуют годовщину Акта объединения украинского государства 100 лет назад

Гройсман и Парубий поздравили украинцев с Днем Соборности

Вчера, 09:51

Универсал Соборности 100 лет назад возымел определяющее политическое значение для украинского народа

В Киеве проходит патриотическая акция ко Дню Соборности Украины

Вчера, 08:40

С левого берега люди несут желтое полотнище национального флага, а с правого – голубое

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы