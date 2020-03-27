STOLITSA GROUP и NOVUS предоставляют 10 000 гуманитарных продуктовых наборов для помощи малозащищенным киевлянам

Каждая корзина включает в себя набор самых необходимых продуктов питания длительного хранения и непродовольственных товаров

Сегодня, когда мир столкнулся с вызовом, который называют коронавирус, и Украина, в том числе, борется за жизнь своих граждан, компании, связанные плотными партнерскими отношениями в бизнесе, решили объединить свои усилия и возможности и в благотворительном деле.

В сегодняшних реалиях люди пожилого возраста, люди, имеющие ограниченные возможности передвижения, являются наиболее уязвимыми слоями населения, ведь любой контакт с внешним миром может стать роковым для них. Именно поэтому, компании "Столица Групп" и "НОВУС Украина", как социально ответственные представители бизнеса города Киева, решили объединить свои возможности и откликнуться на призыв Киевской городской государственной администрации присоединиться к инициативам Единого центра координации действий для помощи малозащищенным киевлянам, целью которого, в том числе, является обеспечение этой категории жителей столицы необходимыми продуктами питания.

В рамках сотрудничества компании "Столица Групп" и "НОВУС Украина" предоставляют гуманитарную помощь Единому центру помощи при КГГА в виде 10 000 продуктовых корзин, каждая из которых, включает в себя набор самых необходимых продуктов питания длительного хранения и непродовольственных товаров: хлеб, свежие овощи, крупы, макароны, подсолнечное масло, сахар, консервация, средства гигиены.

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Первая отгрузка 400 продуктовых наборов состоялась в пятницу 27.03.2020 г., после чего представители Центра осуществят передачу наборов нуждающимся в помощи. В дальнейшем, сеть магазинов NOVUS будет отгружать по 400 наборов ежедневно на протяжении всего периода действия карантина в Киеве, а в случае его продления, компании и далее будут продолжать оказывать посильную помощь.

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Главный приоритет работы компании "НОВУС Украина" сегодня как оператора продуктового ритейла – гарантировать бесперебойность поставок товаров в магазины, чтобы в нынешних сложных условиях обеспечить доступность продуктов питания и сопутствующих товаров для каждого.

Репутация компании "Столица Групп", основанная на многолетней успешной деятельности на рынке недвижимости, обеспечивает ей и ее клиентам высокую устойчивость к любым возможным рискам. Компания располагает достаточными финансовыми ресурсами для продолжения строительства и своевременной сдачи объектов. "Столица Групп" делает все возможное для того, чтобы введенные карантинные меры никоем образом не повлияли на темпы строительства объектов, а все строительные работы ведутся по графику проекта производства работ.

Участвуя в данной программе "Столица Групп" и "НОВУС Украина" совместными усилиями стремятся помочь пожилым людям оставаться дома, чтобы уберечь их здоровье, которое является главной ценностью для каждого из нас.

Будьте все здоровы!

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