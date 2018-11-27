Столкновение в Азовском море: появилось фото обстрелянного катера ВМС Украины

Россияне не только таранили украинский буксир, но и открыли огонь по украинским кораблям крупным калибром

После нападения российских сил на украинские корабли в Азовском море, был обстрелян катер ВМС Украины "Бердянск", на котором осталась пробоина от снаряда. Соответствующее фото опубликовал в Facebook офицер Министерства обороны Виктор Шидлюк.

В то же время в сети не могут понять, от какого примененного вооружения осталась такая дыра в корпусе "Бердянска". Пользователи в комментариях предполагают, что это могла быть ракета из ПТУРа (противотанковый комплекс).

В то же время, как рассказывали в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты.

Отметим, что во время инцидента на Азове катера РФ так гнались за украинскими, что столкнулись друг с другом. Смотрите фото российского корабля с дырой в корпусе.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.