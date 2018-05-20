Столкновение полиции и ультрас на футбольном матче в Черкассах: опубликовано видео

При задержании участников инцидента пострадали 17 полицейских и один зритель

Полиция опубликовала видео столкновения во время футбольного матча, которое произошло в Черкассах. Также известны новые подробности инцидента.

"Полиция задержала 26 участников инцидента. При их задержании телесные повреждения получили 17 полицейских и один зритель. Событие квалифицированная следователями по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в полиции.

Также по факту столкновения возбудили уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, во время футбольного матча ФК "Черкасский Днепр" – "Сумы" на стадионе в Черкассах произошло столкновение между болельщиками, в результате чего правоохранители задержали почти 200 человек.

Ранее сообщалось, что в Харькове ультрас "Металлиста" провоцировал полицию: бил кулаками по каскам.

Не так давно во Львове футбольные фанаты избили водителя маршрутки. Инцидент произошел 22 апреля около 20:00 на улице Стрыйской, после матча на стадионе "Арена Львов" между киевским "Динамо" и ровенском "Вересом".



