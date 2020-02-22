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Столкновения в Новых Санжарах: задержанному изберут меру пресечения

22 февраля, 13:42

По данным полиции, все задержанные являются местными жителями

В Полтаве в субботу, 22 февраля, изберут меру пресечения одному из задержанных после столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали из китайского Уханя украинцев. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга.

В настоящее время правоохранительные органы предпринимают ряд мер для определения роли каждого задержанного беспорядках.

"Мы физически идентифицируем каждого человека, участвующего в различных беспорядках: кто-то подстрекал, кто-то непосредственно совершал преступное деяние или преступление. Мы работаем с широким обменом информацией и свидетельствами. Именно поэтому и СБУ, и НПУ проверяют всю информацию о присутствии провокаторов в Новых Санжарах", - сказал Варченко.

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Он уточнил, что установленные 25 правонарушителей являются жителями Новых Санжар, а полиция сейчас проверяет информацию о нарушителях, которые живут в других населенных пунктах.

"Сегодня задержанный за насильственные действия в отношении сотрудника полиции будет судом избираться мера пресечения, и мы настаиваем на том, чтобы эта мера была содержание под стражей", – сказал советник министра.

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Также он заявил, что в Новых Санжарах есть признаки дезинформации и паники, которые сознательно сеются среди людей.

Напомним, самолет с эвакуированными из охваченного коронавирусом китайского города Ухань украинцами прибыл в Украину 20 февраля. Борт приземлился в Харькове, откуда эвакуированных специальным транспортом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, прибывшего на место событий через 12 часов после начала протестов, сейчас ситуация в Новых Санжарах под контролем правительства.

Более детально читайте в материале: Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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суд Новые Санжары столкновения

Источник: Сегодня

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