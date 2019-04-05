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Столтенберг: Россия не может указывать, кто должен получить членство в альянсе

Сегодня, 04:47

Грузия и Украина являются независимыми и суверенными нациями, которые имеют суверенное право выбирать свой путь

Йенс Столтенберг в Грузии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Йенс Столтенберг в Грузии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze.
Столтенберг: Россия не может указывать, кто должен получить членство в альянсе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a66/16d/5c9a6616d16c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a66/16d/5c9a6616d16c0.jpg Украина Грузия и Украина являются независимыми и суверенными нациями, которые имеют суверенное право выбирать свой путь

Не Москве решать, кто может и должен получить членство в Альянсе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег, – пишет Укринформ. "Грузия и Украина являются независимыми и суверенными нациями, которые имеют суверенное право выбирать свой путь", – ответил глава альянса.

Йенс Столтенбрег добавил, только идея того, что членство Грузии или Украины в НАТО "провокацией", действительно опасна. Он напомнил, что его родная страна, Норвегия, является "небольшим государством на границе с Россией". В связи с этим сложно представить, чтобы Советский Союз в 1949 году диктовал, может Норвегия быть членом Альянса, подчеркнул Столтенберг.

"Точно таким образом, Грузия и Украина имеют собственное правое выбирать свой путь ... Только страны-аспиранты и НАТО могут решать в конце концов, когда они должны получить членство", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Ранее директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова заверила в поддержке Украины на пути реформирования для членства в Альянсе.

Также стоит напомнить, что  в интервью сайту "Сегодня"бывший заместитель генсека НАТО и посол США в России Александр Вершбоу отметил, что формулировки декларации саммита Альянса в Брюсселе, под которыми подписался и президент США Дональд Трамп, содержат мощнейшую поддержку Киеву и выразил уверенность в том, что "Украина будет в НАТО".

В НАТО неоднократно заявляли, что признают стремление Украины присоединиться к Альянсу.


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Тег Грузия, НАТО, Украина, Столтенберг

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Источник:

Укринформ

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