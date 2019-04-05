Столтенберг: Россия не может указывать, кто должен получить членство в альянсе
Грузия и Украина являются независимыми и суверенными нациями, которые имеют суверенное право выбирать свой путь
Не Москве решать, кто может и должен получить членство в Альянсе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег, – пишет Укринформ. "Грузия и Украина являются независимыми и суверенными нациями, которые имеют суверенное право выбирать свой путь", – ответил глава альянса.
Йенс Столтенбрег добавил, только идея того, что членство Грузии или Украины в НАТО "провокацией", действительно опасна. Он напомнил, что его родная страна, Норвегия, является "небольшим государством на границе с Россией". В связи с этим сложно представить, чтобы Советский Союз в 1949 году диктовал, может Норвегия быть членом Альянса, подчеркнул Столтенберг.
"Точно таким образом, Грузия и Украина имеют собственное правое выбирать свой путь ... Только страны-аспиранты и НАТО могут решать в конце концов, когда они должны получить членство", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.
Ранее директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова заверила в поддержке Украины на пути реформирования для членства в Альянсе.
Также стоит напомнить, что в интервью сайту "Сегодня"бывший заместитель генсека НАТО и посол США в России Александр Вершбоу отметил, что формулировки декларации саммита Альянса в Брюсселе, под которыми подписался и президент США Дональд Трамп, содержат мощнейшую поддержку Киеву и выразил уверенность в том, что "Украина будет в НАТО".
В НАТО неоднократно заявляли, что признают стремление Украины присоединиться к Альянсу.
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