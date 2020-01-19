Стояли на коленях и плакали: в аэропорту прощались с погибшими в крушении самолета МАУ (фото)

В аэропорту "Борисполь" встретили борт с погибшими в крушении самолета "МАУ" в Иране. На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Владимир Зеленский и Офис президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших", - сообщили в пресс-службе главы государства.

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Ранее мы писали, что на взлетно-посадочной полосе погибшим устроили особую встречу – марш военных, а также флаги всех стран, граждане которых стали жертвами крушения: помимо Украины, это Иран, Швеция, Великобритания, Канада и Афганистан.

Под траурную музыку гробы с погибшими вынесли из самолета и поместили в катафалки, на которых их доставили в Терминал "В" аэропорта. Там они пробудут до 19:00, после чего родственники заберут тела для их погребения.

Напомним, самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли. Всю ответственность за случившееся взял на себя командир Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами, но объяснил это трагической ошибкой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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