Страховая компания АСКА обеспечила медицинскую защиту медработникам-волонтерам на время стажировки в Италии

Страховая компания АСКА обеспечила медицинскую защиту для пребывания за рубежом 10-ти украинским медикам, которые 4 апреля улетели на 17-дневную стажировку в Италию.
Министерство охраны здоровья выбрало 10 докторов-анастезиологов и медицинских сестер-анастезисток для гуманитарной миссии-стажировки в Италии. Все медицинские работники – волонтеры из разных регионов Украины: Киева, Львова, Черновцов и Полтавы. Медики-волонтеры проведут 17 дней в регионе Ломбардия для того, чтобы перенять опыт итальянских коллег. После добровольной обсервации уже на территории Украины медики будут направлены в различные области для дальнейшей передачи опыта итальянцев в борьбе с COVID-19.
Благодаря СК АСКА украинские медики смогут получить медицинское обеспечение, если оно понадобится во время стажировки в Италии. Страховой полис покрывает неотложную амбулаторную и стационарную помощь, оплату лекарств и другие медицинские услуги. Страховая сумма составляет 30 тыс. евро на каждого застрахованного.
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