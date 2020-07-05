Страховка от коронавиурса: сколько стоит и что покрывает

Украинцы все чаще начинают интересоваться страховками от коронавируса, особенно это актуально для туристов

Чаще всего украинцы страхуют авто и имущество, а вот собственную жизнь страховать не спешат. Тем не менее, пандемия коронавируса заставила многих задуматься о том, чтобы застраховаться от новой инфекции. Сайт "Сегодня" выяснил, как работают страховки от коронавируса, сколько они стоят и популярны ли в Украине.

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В страховых компаниях (СК), которые предоставляют страховку от коронавируса, уверяют, что она достаточно популярна. Так, например, в СК "Альфа Страхование" нам сообщили, что уже застраховали от заболевания коронавирусом COVID-19 около 3000 человек.

Галина Ким, директор страховой компании "Ю.Эс.Ай.", отмечает, что программы страхования от COVID-19 предлагают порядка 10 СК. Программы разные по стоимости, по наполнению рисками, по лимитам ответственности. Большинство страховщиков предлагают страховую защиту на случай заражения коронавирусной инфекцией.

"Страхование на случай заболевания COVID-19 достаточно популярно в Украине. Подтверждение тому – большое количество обращений, как от юридических, так и физических лиц. Например, на сегодня наша компания застраховала уже больше 10,5 тыс. человек — это были как личные обращения от страхователей, так и корпоративные контракты. С другой стороны, постановление КМ №480 от 12.06.20 еще больше подтолкнуло такое страхование — все, кто въезжает на территорию Украины, обязаны иметь полис на случай заболевания коронавирусом", — говорит Ким.

Она добавила, что такую услугу запустили далеко не все страховые компании, потому что не все готовы работать с таким видом страхования. Также отсутствие статистики не позволяет просчитать реальный тариф, поэтому не все СК готовы рисковать.

Вячеслав Гавриленко, заместитель председателя правления Страховой компании ARX и генеральный директор компании ARX Life, подтверждает, что запуск подобной программы – большой риск и высокая ответственность для страховщиков. Тем более, что в момент запуска не было ясности, какую роль по факту будет играть государственное медицинское обеспечение.

"В начале развития ситуации с коронавирусом и диагностированием, и лечением занимались только государственные медучреждения. Кроме того, все усугублялось тем, что анализы до сих пор не являются точным инструментом. Сейчас ситуация немного изменилась, но роль госклиник по-прежнему высока", — говорит Гавриленко.

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Он добавляет, что страховка от коронавируса оказалось популярной и за неполные три месяца их компания застраховала более 10 тыс. украинцев.

В Национальном банке Украины на наш запрос о деятельности СК по страхованию от COVID-19 ответили, что пока не располагают информацией о рынке небанковских услуг, т.к. начали регулировать эту сферу только с 1 июля 2020 года.

"Соответственно на сегодня НБУ не обладает такой информацией, поскольку будет принимать первую отчетность за 2 квартал 2020 от небанковских финансовых учреждений и страховых компаний в частности только в июле. Вместе с тем, указанная информация о страховании от COVID-19 отсутствует в отчетности, представляемой страховщиками в Нацкомфинуслуг", — рассказывают в НБУ.

Кого страхуют от коронавируса и сколько это стоит

Cтрахуют от коронавируса далеко не всех. Так, некоторые компании не страхуют медицинских сотрудников и людей с серьезными заболеваниями сердца, иммунной системы и т.д.

"Так, в списке исключений — медицинские сотрудники, а также люди, которые имеют определенный перечень заболеваний либо зависимостей, обусловленных договором страхования. Застрахованными могут быть физические лица в возрасте от 0 до 64 лет на дату заключения договора", — говорят в СК "Альфа Страхование".

В компании добавляют, что стоимость страховки зависит от выбранного периода действия договора: 6 или 12 месяцев. Cтоимость страховки – от 440 грн до 540 грн.

Андрей Артюхов, председатель правления ЧАО "СК VUSO", отмечает, что у них в компании принимаются на страхованиt лица до 60 лет, а других ограничений нет. Cтоимость полиса составляет 936 грн.

"У нас был заключен целый ряд корпоративных договоров. Такая же ситуация и со спросом этого вида страхования у физлиц", — говорит Артюхов.

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В страховой компании "Місто" отмечают, что они также страхуют лица любого возраста без ограничений, в том числе медицинских работников.

"Стоимость страхования от коронавируса составляет от 200 грн в месяц, в зависимости от срока действия договора страхования, возраста и рисков", — отмечают в компании.

Часть компаний предлагают полисы с временной франшизой, т.е. если случай произойдет в первые 14-30 дней от начала действия договора, это не будет страховым событием. У других страховое покрытие начинается с первого дня действия полиса.

Также страховые компании внедряют продукты, работающие как программы страхования жизни. Они предусматривают выплаты на случай госпитализации с пневмонией любого характера (бактериальная, атипичная, вирусная, в том числе вызванная COVID-19) или преждевременного ухода из жизни в результате болезни.

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Что покрывает страховка от коронавируса

Страхование от коронавируса мало чем отличается от страхования от любой другой инфекционной болезни. Поэтому и пакеты страховок от коронавируса могут быть разными. Независимый эксперт Александр Хмелевский отметил, что в основном страховка стоит от 150 до 1500 гривен на срок от 3 до 6 месяцев. Некоторые компании платят страховку в случае подтверждения самого факта заболевания. Такая выплата составляет 2-5 тыс. гривен. Для подтверждения нужны результаты анализов в уполномоченной лаборатории. Гораздо больше выплачивают при госпитализации. В среднем 10-15 тыс. гривен. Некоторые компании выплачивают страховку за каждый день пребывания в стационаре от 200 до 1000 гривен. В случае пребывания в реанимации, страховые выплаты могут составить 30-50 тыс. гривен. По летальным случаям выплачивают 50-120 тыс. гривен.

"Однако далеко не каждому человеку страховая компания оформит страховку. Большинство компаний отказываются страховать пожилых людей. Часть не страхует медицинских работников. Также страховку не оформляют людям, которые имеют тяжелые заболевания. То есть как раз те категории населения, которые больше всего страдают от этой болезни и имеют высокий риск осложнения, страховые компании отказываются страховать. Характерной особенностью страховки от коронавируса является то, что соглашение вступает в действие не сразу после подписания, а через 14-30 дней", — говорит Хмелевский.

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В связи с новыми правилами въезда на территорию ЕС, согласно которым каждый украинец должен иметь медицинский сертификат международного образца об отсутствии коронавирусной болезни, некоторые страховые помогают в организации тестирования и получении такого документа, а также предлагают страховки от COVID-19, которые действует не только на территории Украины, но и за границей.

Зарубежные требования

Вячеслав Гавриленко говорит, что официальные подходы в разных странах отличаются, более того — они изменяются с развитием ситуации с COVID-19. Например, Турция требует наличие страхового полиса, покрывающего лечение от коронавируса. Египет сначала требовал наличие в полисах покрытия диагностики и лечения от коронавируса, а сейчас – нет.

"Но лучше такое покрытие иметь. По мере открытия границ с другими странами, вопрос наличия полисов тревел с включенным покрытием от COVID-19 будет все более и более актуальным. Причем никто из компаний не владеет статистикой и не может адекватно установить цену. Мы советуем туристам внимательно читать условия своего страхового полиса и условия въезда в ту или иную страну", — отметил Гавриленко.

Галина Ким поясняет, что многие СК включают такую опцию в полис страхования при въезде/выезде за границу (классический туристический полис). Как результат – наличие/отсутствие такой опции проверяется при пересечении границы той или иной страны.

"Некоторые страны, включая и Украину, требуют в обязательном порядке для всех въезжающих в страну купить страховку от COVID-19 именно местной СК. Такую тему активно продвигает, например, Турция, которая начала принимать отдыхающих. Такие специальные программы есть в Казахстане, Беларуси, РФ. Если говорить о Европе и США, то существующие там системы медицинского обслуживания уже гарантируют предоставление неотложной помощи своим гражданам на случай острых и критических состояний, а тем более инфекционных заболеваний — это гарантированный в рамках медицинской системы пакет. Другое дело, что система не готова справиться с количественным потоком", — подытожила Ким.

О том, как в Украине страхуют от коронавируса, также смотрите в сюжете "Сегодня":

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