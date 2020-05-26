Страна на карантине: сколько украинцев оказалось на грани выживания

Только 5% украинцев говорят, что сбережений им хватит на полгода

Уже больше двух месяцев вся Украина находится на карантине. Длительная изоляция повлияла не только на бизнес и экономику, процессы в государстве, но и на самих людей. Сайт "Сегодня" изучил данные социологов, которые позволяют оценить, как карантин повлиял и на благосостояние украинцев.

Так, согласно данным опросов исследовательской компании "Градус", 15% украинцев оказались на грани выживания из-за карантина, 21% чувствует сильные финансовые трудности, а еще 38% ощущают определенные финансовые трудности.

Помимо этого, 63% опрошенных украинцев ходят на работу. 74% респондентов заявили, что финансовых сбережений у них хватит не более чем на месяц, у 16% опрошенных сбережений хватит на три месяца, и только 5% ответили, что сбережений у них более чем на полгода.

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Интересно, что у 22% опрошенных абсолютно не изменилась жизнь на время карантина, а вот 26% ответили, что их жизнь наоборот — сильно изменилась. В то же время всего 11% верят в то, что их жизнь кардинально поменяется после окончания карантина.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

О том, как украинцы придерживаются правил карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

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