Странное "перемирие" на Донбассе: боевики засылают в тыл ВСУ диверсантов и стягивают бронехнику на передовую
Противник активно использует радиотехническую разведку и беспилотники
Несмотря на режим тишины на Донбассе , противник продолжает активные попытки противника вести разведку передовых позиций подразделений ОС и проводить диверсионно-разведывательную деятельность с использованием нейтральной "серой" зоны.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, командование противника продолжает поддерживать высокий уровень активности групп своих снайперов, а также организовало на ряде участков проведение технических видов разведки с использованием оптико-электронных средств наблюдения, радиотехнической разведки и беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, продолжаются мероприятия по перегруппировке и усилению на отдельных участках передовых подразделений оккупационных формирований. Отмечается подтягивание к переднему краю мелких групп бронетехники (по три-четыре единицы) и обустройство огневых позиций для дополнительных огневых средств (главным образом — 82-мм и 120-мм миномётов).
На передовых пунктах снабжения создаётся запас материально-технических средств, топлива и боеприпасов, добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, накануне объявления перемирия, 7 марта, боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них – 14 раз применив запрещенное "Минском" оружие. Были ранены пять бойцов ООС, потери боевиков – четверо убиты и 13 ранены.
Также сообщалось, что у боевиков из центра Донецка угнали установку РЗСО "Град" . Командиры оккупантов пообещали награду за новости об украденной установке.
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