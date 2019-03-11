Странное "перемирие" на Донбассе: боевики засылают в тыл ВСУ диверсантов и стягивают бронехнику на передовую

Противник активно использует радиотехническую разведку и беспилотники

Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Николаев).

Странное "перемирие" на Донбассе: боевики засылают в тыл ВСУ диверсантов и стягивают бронехнику на передовую //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6f0/86a/5c56f086a5be7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6f0/86a/5c56f086a5be7.jpg 2019-03-11T05:30:00+02:00 Украина Противник активно использует радиотехническую разведку и беспилотники

Несмотря на режим тишины на Донбассе , противник продолжает активные попытки противника вести разведку передовых позиций подразделений ОС и проводить диверсионно-разведывательную деятельность с использованием нейтральной "серой" зоны.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, командование противника продолжает поддерживать высокий уровень активности групп своих снайперов, а также организовало на ряде участков проведение технических видов разведки с использованием оптико-электронных средств наблюдения, радиотехнической разведки и беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, продолжаются мероприятия по перегруппировке и усилению на отдельных участках передовых подразделений оккупационных формирований. Отмечается подтягивание к переднему краю мелких групп бронетехники (по три-четыре единицы) и обустройство огневых позиций для дополнительных огневых средств (главным образом — 82-мм и 120-мм миномётов).

На передовых пунктах снабжения создаётся запас материально-технических средств, топлива и боеприпасов, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, накануне объявления перемирия, 7 марта, боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них – 14 раз применив запрещенное "Минском" оружие. Были ранены пять бойцов ООС, потери боевиков – четверо убиты и 13 ранены.

Также сообщалось, что у боевиков из центра Донецка угнали установку РЗСО "Град" . Командиры оккупантов пообещали награду за новости об украденной установке.

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