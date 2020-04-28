Страны ЕС просят вернуть украинских заробитчан: Кулеба дал ответ

Украина действительно получает обращения от некоторых стран с просьбой привезти украинцев на работу

Украинских заробитчан ждут в Европе, даже несмотря на карантин. Некоторые страны обращаются, но Украина сейчас не рассматривает вопрос организации перелета своих граждан в ЕС на заработки, пока не уляжется пандемия коронавируса. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он подтвердил, что Украина действительно получает обращения от некоторых стран с просьбой привезти украинцев на работу.

"Действительно, обращения есть. Но мы в Украине руководствуемся, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие – это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом… Сейчас нелогичным выглядит организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в стране, где, собственно, тоже продолжается пандемия", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что Украина будет готова пересмотреть вопрос с отправкой украинцев на заработки в Европу только после позитивного изменения ситуации с коронавирусом.

Видео: МИД Украины

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Отметим, что в Украине, в частности президент и правительство, уже не раз заявляли о планах сохранить заробитчан и дать им работу в Украине, чтобы они не выезжали в Европу. В связи с этим в Финляндии уже заговорили о возможном отказе от украинских сезонных работников, пишет Европейская правда. У финских фермеров могут быть трудности со сбором урожая, если Украина не позволит работникам отправиться на сезонные работы.

"Я надеюсь, что производители быстро отреагируют на этот месседж. Мы не сможем больше привлекать людей из Украины, по крайней мере, в ближайшее время. Нам нужны быстрые решения, потому что скоро начнется весенний сбор урожая", – сказала постоянный секретарь министерства сельского хозяйства Яана Хусу-Каллио.

Как сообщали новости "Сегодня", украинские заробитчане вопреки карантину летают в Европу. В авиакомпании Международные авиалинии Украины рассказали, что в ближайшее время из аэропорта "Борисполь" будет выполнено несколько рейсов в Финляндию.

Смотрите в сюжете, как украинцы массово возвращались из-за границы:

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