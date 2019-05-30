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Страшная статистика: с начала года на украинских водоемах погибли более 260 людей

30 мая, 08:55

Среди погибших есть 25 детей

Фото: Pixabay

С начала 2019 года в Украине на водоемах погибли 256 людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 265 человек, из которых 25 детей. При этом спасено 135 граждан, в том числе 20 детей", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что только с начала недели на водных объектах страны погибли 7 человек. С 1 по 28 мая вода забрала жизни уже 82 украинцев.

Также Государственная служба привела основные правила безопасности на воде, которых необходимо придерживаться:

- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не ныряйте в незнакомых местах;

- не оставляйте детей без присмотра у воды;

- не заплывайте далеко, не плавайте в одиночестве;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- следите за штормовыми предупреждениями.

Напомним, недавно в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

Кроме этого, в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.


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Тег дети, статистика, спасатели, погибшие, ГСЧС, утопленники

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