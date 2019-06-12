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Страшная статистика: с начала июня на водоемах погибли более 100 украинцев

12 июня, 12:46

Причиной несчастных случаев на воде чаще всего стает несоблюдение правил безопасности

Фото: Pixabay

В Украине с начала июня на водоемах погибли уже 103 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, по данным спасателей, всего с начала года в водоемах утонули 379 украинцев, в том числе и 42 ребенка. При этом спасти удалось 156 граждан, среди которых 24 ребенка.

Количество утопленников в этом году уже выше прошлогодних цифр. В ГСЧС отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.


Напомним, недавно в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.                   

Кроме этого, в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

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Тег статистика, погибшие, Украина, ГСЧС, утопленники

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