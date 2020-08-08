Страшная статистика: спасатели рассказали об утонувших с начала августа

С начала года на воде погибли 800 украинцев

В Украине за первую неделю августа утонули 20 человек. При этом на протяжении июля погибли более 200 человек, а сначала года – свыше 800.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По оперативным данным, на водных объектах Украины только с начала месяца погибло уже более 20 человек", - говорится в сообщении.

При этом спасатели подчеркнули, что в летний период традиционно значительно увеличивается число погибших на воде.

Спасатели напомнили, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост.

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"В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны!" – предупредили в ГСЧС.

Отметим, что еще в начале июля Центр общественного здоровья сообщал, что с начала года в воде погибли 464 человека, из них 44 – дети.

Напомним, в прошлом году спасатели устраивали рейды по отечественным пляжам. О том, как это было, узнайте из нашего сюжета:

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