Страшнее кори: украинцам угрожает опасный вирус

Страшнее кори. В Украину вернулась дифтерия. Мы уже проходили это в 90-х. Тогда вирус вызывал тревогу во всем мире. У нас была наибольшая вспышка: 20-ть тысяч больных – почти 700 смертей.

Если у кого-то диагностируют дифтерию, проверяют не менее полусотни людей из окружения. Даже продавщицу в магазине, где больной купал продукты. Возбудитель может остаться на деньгах.

Запасов противодифтерийной сыворотки хватило бы на полгода. Если бы не пост на прошлой неделе в соцсетях главного инфекциониста страны. "Кто-нибудь, обеспечьте нас сыворотками, пожалуйста. Ведь даже на черном рынке ее купить невозможно".

Имеющиеся иммуноглобулины или уже просроченные, или их срок годности заканчивается. По всей стране. Что нужно знать о дифтерии, как ее предотвратить и главное: есть ли уже лекарства?

Она маскируется и может убить за несколько часов. Первые симптомы дифтерии легко спутать с ангиной: лихорадка, отек и пленки в горле.

"Вызывает тяжелую интоксикацию. Сами пробки дифтерийные – они перекрывают дыхательные пути", – говорит Олег Панасенко, председатель Свободного профсоюза медицинских работников.

Медики говорят, эта болезнь – еще страшнее, чем корь, которая только в этом году унесла жизни уже восемнадцати больных. От дифтерии – тяжелые осложнения и высокая смертность. Из тысячи пациентов погибнуть может каждый десятый.

"Поражает действительно важные органы. Это – сердце, это мозг, неврологическую систему и почки" ,- говорит София Шабанова, семейный врач.

Так почему же инфекции, которые человечество уже давно побороло, снова возвращаются в Украину?

Дифтерия распространяется при чихании и кашле. Проникает в организм даже через слизистую глаза и раны на коже. Заразиться можно в общественном транспорте, в магазине или офисе через все, к чему прикасался больной. Носителями возбудителя дифтерии могут быть здоровые на вид люди, которые даже не догадываются, что разносят инфекцию. Единственная защита – вакцинироваться. Чем больше людей это сделает, тем выше будет коллективный иммунитет.

"Человек едет в общественном транспорте. Сидит в очереди к семейному врачу. Заражает всех и везде. У нас, к сожалению, и недостаток скорых, и недостаток специалистов, сокращенно 500 больниц. В том числе и районных, где были отделены инфекционные отделения со специализированными боксами", – говорит эксперт.

Во время последней эпидемии дифтерии – в 90-х – заболело около 20 тысяч украинцев. Из них почти 700 – умерли. У большинства из них не было прививок.

"Чтобы не было эпидемии в стране, нужно, чтобы уровень коллективной иммунизации был 95-98%" ,- говорит эксперт.

Впрочем, до этой отметки украинцы еще не дотянули. Это следствие кампаний против прививок в прошлые годы и постоянных перебоев с поставками вакцин.

"Сейчас мы имеем лишь 70% охвата прививками от дифтерии и столбняка среди детей в прошлом году, также каждый второй взрослый не был привит", – говорит Александр Заика, начальник отдела стратегии иммунизации Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

А значит, вспышка дифтерии – вполне реальная угроза. В прошлом году больных в Украине было десять. А в этом году несколько недель назад тоже зафиксировали первый случай дифтерии в Хмельницком. Однако лекарств от смертельной болезни в больнице не было с мая.

"Нет антитоксина. Нет сыворотки. Но есть вакцины. Каждый человек, который вакцинировался в школе последний раз, затем каждые 10 лет должен вакцинироваться от дифтерии", – говорит Нинель Марцонь, заместитель главного врача Хмельницкой инфекционной больницы.

Зато в Минздраве уверяют, сыворотки против дифтерии в Украине уже есть. Это гуманитарная помощь, которую распределят между регионами.

"На таможенной территории Украины находится 200 доз, которые поставила ВОЗ. И они уже растаможены, хранятся в соответствии с требованиями холодовой цепи", – говорит Андрей Скипальский, генеральный директор Директората общественного здоровья МОЗ Украины.

Пока журналисты готовили сюжет, сыворотки уже доставили в больницу. Однако, в случае вспышки дифтерии, этих препаратов всем не хватит. А когда Минздрав планирует дополнительно закупить сыворотки – пока неизвестно.

"Министерство здравоохранения закупает и будет закупать эти сыворотки – именно этот процесс требует времени", – говорят в ведомстве.

А пациентке из Хмельницкого повезло – течение заболевания имело легкую форму. У нее были прививки против дифтерии, кроме одной - в 16 лет.

"Из-за того, что у нас отсутствовал антитоксин, так как его срок годности закончился в мае, его не было нигде в Украине, мы лечили ее антибиотиками. И она очень хорошо ответила на лечение. Выписана здоровой", – говорит Елена Маркевич, врач-инфекционист Хмельницкой городской инфекционной больницы.

Кроме того, у больной было осложнения от дифтерии – воспаление сердечной мышцы. В общем лечение ей обошлось в 10 000 гривен.

"Миокардит. Он полностью пролечен. Были изменения на кардиограмме. Полностью кардиограмма восстановилась. УЗИ удовлетворительное. Пациентке рекомендовано в течение 3 месяцев наблюдаться у кардиолога", – отмечает врач.

Прививки от дифтерии в Украине в коммунальных медучреждениях – бесплатные. Вакцин – достаточно. Все – сертифицированы. За ними следует обращаться к семейному врачу. В течение 16-ти лет дети должны вакцинироваться 6 раз. Каждый раз – повторная прививка.

"Противопоказаний очень мало. Это, возможно, какая-то очень сильная аллергия на куриный белок. Общие противопоказания – острое заболевание. Или обострение хронического заболевания", – говорит Неонила Кривонос, педиатр.

Дарья сама имеет все обязательные прививки и регулярно вакцинирует 8-месячную дочь Веронику. На этот раз – от дифтерии.

"Мне мама сделала все прививки. Всем моим 10-рым братьям и сестрам она тоже сделала все прививки. И никто из нас больше не болел", – делится женщина.

Обычно ребенок хорошо переносит вакцину. Иногда у ребенка подскакивает температура, но это нормальная реакция, говорит врач.Она заметила, что за последний год количество желающих вакцинировать своих детей увеличивается. Еженедельно – около шестидесяти.

Нет прививки – сиди дома. Если ребенок пропустил хотя бы одну обязательную вакцинацию, то для него двери в школу или детсад будут закрыты. Исключение – только для тех, кто имеет медицинские противопоказания к вакцинации.

Эти дети должны принести справку. Только тогда их допустят к обучению в коллективе. У дочери Яны не хватает одной прививки против кори. Женщина считает, что делать ее сейчас нецелесообразно.

"Она заболела корью. Понимаете? Перед этим корью заболела я. Этому у нас есть подтверждение. Все равно заставляют делать вакцинацию. Говоря о том, что это не является противопоказанием", – делится женщина.

Поэтому школьница сдала анализ крови, чтобы получить разрешение на посещение школы.

А те дети, чьи родители принципиально отказались их вакцинировать без противопоказаний, могут рассчитывать только на домашнее обучение. Это нынешняя новация, которая прописана в законе. И подтверждена решением Верховного суда.

"Не прививают ребенка и настаивают, что ребенок должен ходить в коллектив. Дошли до Высшего Верховного Суда, который четко сказал, что нельзя противопоставлять индивидуальные какие-то предпочтения. Ставить под угрозу здоровье и жизни других людей в коллективе", – отмечает Оксана Макаренко, советник министра образования и науки Украины.

Непривитых детей на индивидуальном обучении государство должно обеспечить учебниками и планом занятий. Но, сколько украинских школьников вакцинированы только на бумаге? Пока проверить это невозможно.

Напомним, в прошлом году Министерство образования и науки совместно с МОЗ выдало указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Соответствующий документ с подписями Ульяны Супрун и Лилии Гриневич был разослан председателям областных и Киевской городской государственной администрации.

При этомВерховный суд Украины ранее окончательно постановил, что ребенок без обязательных прививок не может посещать садик.

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