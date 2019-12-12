"Страшно" неприятная погода в пятницу 13-го: синоптик дала прогноз

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Пока в Украину идет новое потепление, завтра, 13 декабря, будет довольно сырая и прохладная погода в районе нуля градусов с мокрым снегом и дождями, хотя на юге до +10. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в последний рабочий день недели будут все те же туманы, сырость с неприятной моросью, немного осадков на Прикарпатье и в Крыму.

"Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, в Крыму ожидается 5-10 градусов. Осадков станет больше в субботу-воскресенье, а завтра максимум туман, дождь или мокрый снег, в зависимости от температуры, на Прикарпатье и в Крыму. Ветер может быть сильным…", – написала Диденко.

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В Киеве в пятницу будет не очень комфортно: облачно, сыро, хотя и без осадков, максимальная дневная температура воздуха только до +1.

Синоптик подчеркнула, что теплеть начнет с воскресенья-понедельника.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было недолго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

А тем временем из-за засушливой погоды осенью состояние озимых культур оценили как неудовлетворительное. В Укргидрометцентре пояснили, что с резким понижением температуры воздуха в начале третьей декады озимые культуры прекратили активную вегетацию в фазах кущения. На большинстве площадей состояние растений оценивается как преимущественно хорошее и удовлетворительное.

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