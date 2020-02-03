Страшно смотреть: раненых на Донбассе воинов ВСУ доставили в Киев (фото)

У бойцов "прострелены ноги, руки, животы", говорит волонтер

/ Фото: AFP

В Киев прибыл самолет с украинскими военнослужащими, которые были ранены на фронте.

Волонтер и активистка Наталья Юсупова рассказала жуткие подробности травм, которые были у солдат, и опубликовала снимки пострадавших.

"На фото ранений страшно смотреть, ещё страшнее видеть это в реальности, простреленные ноги, руки, животы, органы. В реанимации лежат очень "тяжелые" воины, очень надеюсь, что они останутся живы", – пишет она.

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Также волонтер напомнила о потерях ВСУ за последние дни – гибели военного медика Клавдии Сытник и ранено пятеро наших бойцов.

Напомним, 33-летняя Клавдия служила в 93-й бригаде "Холодный яр" и погибла 1 февраля во время минометного обстрела со стороны боевиков. Она была без бронежилета и получила смертельное сквозное обломочное ранение в грудную клетку слева.

У нее осталась дочь 2008 года рождения, родители и младшая сестра с инвалидностью. В Офисе президента выразили глубокие соболезнования ее родным и близким.

А за прошлые сутки, 2 февраля, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военнослужащих были ранены, еще один – получил боевое поражения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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