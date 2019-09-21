Страшное ДТП в Полтавской области: погибли два человека

Дорогу не поделили легковушка, микроавтобус и внедорожник

Тройное ДТП в Миргороде / Фото: Нацполиция

В Полтавской области произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека. Трагедия произошла около часа ночи в субботу, 21 сентября, в Миргороде по улице Хорольской, где столкнулись легковой автомобиль Ford Mondeo, микроавтобуса Mercedes Vito и внедорожник Great Wall Hover.

Как сообщает пресс-служба полиции области, в результате ДТП водитель и пассажирка Ford Mondeo, жители Великобагачанского района, оба 1978 года рождения, погибли на месте.

Также получили телесные повреждения и были госпитализированы в местную больницу два пассажира микроавтобуса. Всего в Mercedes Vito в момент столкновения находилось семь человек, в том числе семилетний ребенок.

Водитель внедорожника Hover не пострадал. Однако все транспортные средства получили значительные механические повреждения.

Тройное ДТП в Миргороде / Фото: Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Николаевской области в тройном ДТП погибли две женщины.

Также напомним, за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек, сообщает в пресс-служба Патрульной полиции Украины.

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