Страшный теракт на Шри-Ланке: МИД обратился к украинцам

Дипломаты обратились к путешествующим гражданам с рекомендациями на случай чрезвычайных ситуаций

Фото: AFP

Украинцам, которые оказались в Шри-Ланке, где сегодня прогремела серия взрывов, в случае чрезвычайных ситуаций либо при возникновении угрозы их жизни и здоровью рекомендуется обращаться в посольство Украины.

С таким обращением к путешествующим гражданам обратились украинские дипломаты.

"Гражданам Украины, которые находятся в Шри-Ланке, рекомендуется проявлять повышенную бдительность, внимательно следить за новостями и рекомендациями местных органов власти, избегать мест массового скопления людей и внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации в стране", – заявили в министерстве иностранных дел Украины 21 апреля.

Кроме того, МИД советует украинским гражданам следить за сообщениями компетентных органов Шри-Ланки при планировании поездок в эту страну, а также постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность пребывания в Шри-Ланке.

Также дипломаты рекомендуют неукоснительно выполнять законные требования и указания представителей местных правоохранительных органов и военных.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций украинским туристам экстренные контакты:

посольства Украины в Индии: телефон "горячей линии" +91 9205507157, номер консульского отдела +91 1126145093 и по электронной почте emb_in@mfa.gov.ua

МИД Украины: "горячая линия" +38 044 2381657, e-mail: cons_or @ mfa. gov.ua

почетное консульства Украины в Социалистической Республике Шри-Ланка: № 40/1, Dickman's Road, Colombo-05 Sri Lanka, тел. 94-112588924 / 2584698, эл.почта: globecom@sol.lk , monta@sol.lk.

Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли 21 апреля – в день празднования католиками Пасхи.

Как мы уже писали, по последним данным число погибших составляет 217 человек. Кроме того, еще около пяти сотен пострадали.

По предварительным данным украинского МИД, граждан страны среди жертв либо потерпевших нет – украинским дипломатам об этом не сообщали.

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