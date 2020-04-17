Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Последние новости Украины

Страстная пятница: онлайн-трансляция богослужений

17 апреля, 12:18

Татьяна Власенко

Богослужения можно смотреть дома на YouTube и в Facebook

Коронавирусная инфекция продолжает набирать обороты. Так, на утро 17 апреля количество зараженных в Украине составило 4662 человека. Власти и медики настоятельно просят украинцев оставаться дома на Пасхальные праздники. Навстречу пошли и церкви – богослужения Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской православной церкви (УПЦ), а также Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) теперь можно смотреть дома онлайн.

Сегодня, 17 апреля, у православных христиан – самый скорбный день в году. В Страстную (Великую) пятницу вспоминаются страдания Сына Божьего Иисуса Христа, который был распят и умер в мучениях на Голгофе. Однако своей мучительной смертью Христос принес жертву, которой искупил все человеческие грехи, открыв путь к спасению каждому.

Стоит отметить, что в Страстную пятницу ни в одной церкви христианских конфессий не служат Литургии. Исключение бывает только тогда, когда на этот день припадает и Благовещение.

Реклама

Итак, службы Православной церкви Украины можно посмотреть на YouTube-канале ПЦУ.

Украинская православная церковь (УПЦ) транслирует богослужения на своей странице в Facebook и на YouTube-канале.

В тренде
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотреть

А службы Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) можно увидеть на YouTube-канале, а также в Facebook.

Напомним, ранее мы сообщали, какой погода будет на праздники. По словам синоптика Наталии Диденко, 17 апреля Украину охватит довольно теплая воздушная масса, расположившаяся над Европой. В большинстве областей ожидается 14-20 градусов тепла.

Реклама

О том, как печь куличи дома, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

церковь Пасха онлайн богослужение Пасха 2020

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреляУкраина
Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушек
Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушекFun
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 13 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 13 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
Коронавирус в Украине: статистика за 17 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 17 апреля и все подробности из регионовУкраина
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздника
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздникаFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...