Страстная пятница: онлайн-трансляция богослужений

Богослужения можно смотреть дома на YouTube и в Facebook

Коронавирусная инфекция продолжает набирать обороты. Так, на утро 17 апреля количество зараженных в Украине составило 4662 человека. Власти и медики настоятельно просят украинцев оставаться дома на Пасхальные праздники. Навстречу пошли и церкви – богослужения Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской православной церкви (УПЦ), а также Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) теперь можно смотреть дома онлайн.

Сегодня, 17 апреля, у православных христиан – самый скорбный день в году. В Страстную (Великую) пятницу вспоминаются страдания Сына Божьего Иисуса Христа, который был распят и умер в мучениях на Голгофе. Однако своей мучительной смертью Христос принес жертву, которой искупил все человеческие грехи, открыв путь к спасению каждому.

Стоит отметить, что в Страстную пятницу ни в одной церкви христианских конфессий не служат Литургии. Исключение бывает только тогда, когда на этот день припадает и Благовещение.

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Итак, службы Православной церкви Украины можно посмотреть на YouTube-канале ПЦУ.

Украинская православная церковь (УПЦ) транслирует богослужения на своей странице в Facebook и на YouTube-канале.

А службы Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) можно увидеть на YouTube-канале, а также в Facebook.

Напомним, ранее мы сообщали, какой погода будет на праздники. По словам синоптика Наталии Диденко, 17 апреля Украину охватит довольно теплая воздушная масса, расположившаяся над Европой. В большинстве областей ожидается 14-20 градусов тепла.

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Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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