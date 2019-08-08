Стрельба в полтавском кафе из-за замечания охранника: "Сегодня" узнали подробности

В Полтаве задержали мужчину, дважды выстрелившего в голову охраннику Николаю Сусле, который сделал ему замечание: попросил не превращать клумбу в туалет.

Мужчина справлял нужду напротив кафе. В ответ на просьбу он достал из сумки пистолет, выстрелил в охранника сначала с расстояния в пару метров, а затем, когда раненый упал на землю, подошел и еще раз выстрелил в голову.

Полиция вычислила "стрелка" спустя полсуток, затем выследила его и задержала. Нападавшим оказался 62-летний местный житель.

"Благодаря системе "Безопасный город", камерам видеонаблюдения, а также с помощью ценной информации, которую получил работник прокуратуры, нам удалось оперативно установить личность преступника", – сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Полтавской области Александр Белянский.

Подозреваемого задержали во дворе многоэтажки, в которой он жил. Дождались, когда мужчина появился на улице. Он вышел выбросить мусор. Полицейским сопротивления не оказывал.

Дома при обыске у него обнаружили целый арсенал, в том числе и револьвер, из которого тот открыл огонь.

"Было выявлено более двух тысяч патронов под "Флобер", орудие преступления – пистолет. Мы собрали необходимые доказательства, изъяли именно тот револьвер, где отсутствовали два патрона", – рассказал Белянский.

"Сегодня" поговорили с соседями подозреваемого. Говорят: он был агрессивен и нелюдим. Жил с женой, содержал двух собак. Из-за животных постоянно конфликтовал с соседями.

"Многие были недовольны этими собаками, говорят, он не особо их сдерживал. Резкий товарищ был. Он скандалил с женой, мы постоянно с ним ругались из-за этих собак, которые были без намордника. Все о нем нехорошего мнения", – рассказала одна из соседок задержанного.

Пострадавший – 40-летний охранник Николай Сусла – пребывает в крайне тяжелом состоянии. Сегодня его в очередной раз оперируют. Две пули до сих пор находятся в голове. Под стенами реанимации дежурит племянница.

"Он на голос реагирует, руку сжимал. Руки-ноги работают, ртом хотел сказать. Вот сейчас операция идет. Ему трубку в горло вставят, прогнозов никаких не делают", – рассказала племянница пострадавшего Марина Кильчевская.

В последнее время охранник жил в Полтавской области, с мамой. В город приезжал заработать.

"Бабушке не говорили до последнего, но она услышала по новостям", – плача рассказывает Кильчевская.

В воскресенье Николай заступил на смену. В кафе корреспонденты "Сегодня" попросили сказать, был ли охранник сотрудником заведения или работал от какой-то охранной компании. "Без комментариев", – ответили в заведении.

У Николая есть 13-летний сын. В эти выходные они вместе планировали купить необходимое для школы. Теперь ребенок будет навещать отца в больнице.

Новости "Сегодня" писали, что в апреле произошла стрельба в Печерском районе Киева – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию. Обошлось без пострадавших.

В августе в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину. По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Пострадавшие получили ранения, но остались живы.

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