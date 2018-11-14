"Стрельба" в школе переполошила жителей Харькова

Родители учеников, которые пришли за детьми, пожаловались в администрацию школы

Сегодня соцсети Харькова облетела новость от анонима о том, что ученик школы №17 (расположена на Салтовке) устроил стрельбу из травматического оружия и ранил женщину.

Как оказалось, девятиклассники на перемене играли игрушечными пистолетами, которые стреляют пластмассовыми шариками. Родители учеников, которые пришли за детьми, пожаловались в администрацию школы.

"Пострадавших от выстрелов нет, за медицинской помощью никто не обращался. Заявлений или сообщений в полицию не поступало", — рассказали в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Напомним, в американском штате Техас произошла стрельба в школе в городе Санта-Фе. Стрелка арестовали. По информации канала, человек вошел в класс и открыл стрельбу по ученикам.

Ранее в американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе Грейт-Миллс в округе Сент-Мэри. Два школьника получили ранения, нападавший – убит.

Также напомним, в декабре 2017 года в Хабаровском крае РФ девятиклассник открыл стрельбу в школе и нанес травмы нескольким ученикам.