Стрельба возле горсовета в Харькове: полиция устанавливает личность стрелка

Раненный охранник всю ночь провел на операционном столе

Полиция устанавливает личность стрелка, который 20 августа в 00:37 открыл огонь у здания Харьковского горсовета. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

По данным ведомства, нападавшему на вид примерно 40-45 лет.

"Рост – 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные, мужчина имеет лобные залысины. Был одет в синюю джинсовую куртку, футболку синего цвета, черные брюки в стиле "милитари", черные спортивные замшевые кроссовки, серую кепку", – уточнят в облуправлении полиции.

Правоохранители просят помощи в установлении личности стрелка.

Тем временем раненный охранник горсовета всю ночь провел на операционном столе.

"Его состояние крайне тяжелое, пострадавший находится в реанимации", – уточняют в пресс-службе Харьковского горсовета.

Патрульный, который в перестрелке получил ранение, скончался в больнице. Как сообщает член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, погибшим оказался 20-летний Дмитрий Кириенко.

"Он был хорошим человеком, другом, полицейским, отцом. У него осталась жена и маленькая дочь – год и восемь месяцев", – уточняет Геращенко.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные обезвредили стрелка, но в результате перестрелки один из них получил смертельное ранение и скончался в больнице.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины

Как сообщалось, 17 августа суд приговорил в девяти годам лишения свободы мужчину, который в октябре 2017 года тоже обстрелял полицейских в Харькове. Обвиняемый сначала утверждал, что не планировал убивать патрульных, но затем полностью признал свою вину.