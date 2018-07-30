Стреляли из СВД, Barrett, Remington: появились фото соревнований украинских снайперов

Сегодня, 13:26

Бойцы после соревнований снова отправляются на передовую стрелять по живым российским "мишеням"


Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На полигоне боевой подготовки оперативно-тактической группировки "Север" соревновались снайпера боевых частей и соединений, которые принимают участие в боевых операциях на Донбассе

Военное руководство таким образом решило определить профессиональный уровень снайперов, их навыки и степень готовность к выполнению боевых задач.

"Любые соревнования для снайперов являются очередной тренировкой навыков, а также их совершенствованием. Положительное влияние имеет и то, что приезд коллег из других соединений и взаимодействие на конкурсе не только укрепляют боевое братство, но и позволяют обменяться опытом, а это является весомым фактором, который сказывается на общей подготовке военнослужащих", – отметил офицер штаба оперативно-тактической группировки "Север".

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Снайперы стреляли из своего штатного оружия и использовали оптическое снаряжение, которое состоит у них на вооружение. Бойцы стреляли из знаменитой СВД, винтовок системы Barrett и Remington. Глава судейской комиссии пояснил, что упражнения выполнялись на таких дистанциях, что ни у одного оружия не было явного преимущества, а результат стрельбы зависел в большей степени от стрелка.

"Эти снайперские пары имеют значительный опыт участия в Антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Еще вчера все они выполняли боевые задачи на линии разграничения, и уже по окончании соревнований вновь вернутся в свои подразделения", – говорят судьи.

Военнослужащие отработали точность стрельбы из положения лежа, стоя и сидя по целям на расстоянии от двухсот до восьмисот метров, а также прицельный огонь под психологическими нагрузками. По условиям конкурса, на выполнение всех упражнений участникам предоставлялось пять патронов и две минуты времени.

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На днях мы показывали видео, как работают украинские снайперы. На нем можно увидеть, как снайперы Вооруженных сил Украины готовятся к выходу для выполнения боевой задачи.

Как сообщалось в июне, снайпер ВСУ попал пулеметчику боевиков на Донбассе прямо в лицо. Пулеметчик "ДНР" решил пострелять по позициям украинских морпехов, но нарвался на жесткую "ответку". Волонтер показал видео.
Донбасс, военные, соревнования, стрельба, снайпер

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Источник:

"Сегодня"

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