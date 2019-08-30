Строительная группа "Синергия" представила грандиозный проект "современного города" – ЖК "Синергия Сити"

Генеральный директор СГ “Синергия” Игорь Оверко.

28 августа 2019 года в Киеве строительная группа "Синергия" провела презентацию современного жилого комплекса бизнес-класса — "Синергия Сити". Слоган комплекса — "Наважся на втечу", – призыв к размеренной жизни в экологичном и комфортном жилом комплексе пригорода по сравнению с шумным, тесным мегаполисом с высоким ритмом жизни.

"Синергия" — девелоперская компания, которая занимается проектированием, строительством, реализацией и обслуживанием объектов недвижимости. На протяжении 9-ти лет СГ "Синергия" превращает Ирпень в комфортный пригород. Возводит не только дома, но и развивает всю близлежащую инфраструктуру: строит дороги, школы, детсады, а также создает условия для развития малого бизнеса.

ЖК "Синергия Сити" — это один из наиболее масштабных проектов жилой недвижимости в Киевской области, в нем "Синергия" аккумулировала весь многолетний наработанный опыт. Строительство жилого комплекса на земельном участке площадью 15 га запланировано в зеленой юго-западной части курортного городка Ирпень, вблизи реки.

ЖК "Синергия Сити" позиционируют как город в городе не просто так. Команда СГ "Синергия" запланировала размещение государственной школы на 1300 детей, 1 коммунального и 5 частных детских садов, торгово-развлекательный центр, более 500 магазинов, паркинг на 5 780 автомобилей, а также благоустройство 8-километровой набережной. Про озеленение в курортном городке также не забыли. В 30 закрытых и 20 общих внутренних дворах будет высажено около 11 500 деревьев и кустов. Согласно генеральному плану застройки, планируется реализовать 72 дома рядом с набережной и с доступом к лесу. Кроме того, большое внимание уделили плотности застройки. Так, привычные линейные ряды домов были заменены размещением волнами, что совместно с разновысотной застройкой в 7-10 этажей должно обеспечить жильцам "воздух" между домами и панорамные виды из квартир.

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Для того чтобы помочь инвесторам в выборе подходящей квартиры, в комплексе выделен целый этаж под меблированные шоурумы типовых планировок квартир, что позволяет увидеть, как может выглядеть будущая обустроенная квартира.

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Также на презентации рассказали о ценах на квадратные метры в ЖК "Синергия Сити", которые для ЖК бизнес-класса в пригороде выглядит уж очень привлекательно, с ними можно ознакомиться на сайте комплекса.

После получения ключей от квартиры, заботиться и поддерживать благоустройство и комфорт на территории будет собственная обслуживающая компания, которая укомплектована целым штатом квалифицированных сотрудников.

"Синергия Сити" – уникальное место, где объединены активности и досуг на любой вкус. Здесь есть активный отдых – на территории комплекса будут проходить мероприятия, которые помогут энергично провести время. Здесь есть, где расслабиться – заняться йогой и медитацией, а также провести разнообразные мастер-классы.

Презентацию проекта провела команда СГ "Синергия" во главе с генеральным директором Игорем Оверко. Спикерами на мероприятии выступили партнеры БГ "Синергия", которые подчеркнули дополнительные особенности проекта:

креатив от FEDORIV;

коммерческая недвижимость от Украинской Торговой Гильдии;

безопасность и умный дом от Ajax;

энергоэффективность от BOSCH;

дизайнерские решения от PLANiUM.

Гостями стали эксперты рынка недвижимости Украины, исполнительный директор Конфедерации строителей Украины Олег Ярошенко, топ-менеджеры успешных риэлтерских компаний и креативных дизайнерских агентств, представители СМИ, владельцы малого и среднего бизнеса.

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