Строительство "Северного потока – 2" необходимо остановить – Яценюк

Сегодня, 18:48

Европейские страны окажутся в полной зависимости от "Газпрома", подконтрольного Кремлю, если газопровод в обход Украины будет построен, отметил лидер "Народного фронта"


Строительство газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины нужно остановить. Это – угроза для энергетической безопасности всей Европы, заявил в Варшаве лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Европейские страны окажутся в полной зависимости от "Газпрома", подконтрольного Кремлю. При этом последние события доказывают, что для России газ – не товар, а энергетическое и даже политическое оружие. Позицию Украины в этом вопросе поддерживает Польша, и прислушаться к этому должна вся Европа, считает лидер "Народного фронта".

"Как можно поддерживать проект, по которому Россия захватывает энергетический рынок Европейского союза? Мы с нашими польскими друзьями едины в том, что "Северный поток – 2" должен быть остановлен. И мы полагаемся на наших европейских партнеров, ЕС и Еврокомиссию, в принятии правильного решения", – заявил Арсений Яценюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал Европу срочно пересмотреть свою позицию относительно "Северного потока – 2".

"Там нет никакой экономики. Там нет ни капли коммерции. Только политический шантаж. И я уверен, что ответ должен быть адекватный", – подчеркнул Порошенко.

В таком же духе высказывался ранее и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который говорил, что "Северный поток – 2" – это полностью политический проект.

Напомним, на днях пять стран Европы подписали письмо против строительства "Северного потока – 2". Этот проект, по мнению глав парламентов этих стран, угрожает энергетической безопасности в Европе.
газ, Польша, газпром, яценюк, газопровод, транзит газа, северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость "Строительство "Северного потока – 2" необходимо остановить – Яценюк". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

"Газпром" впервые с начала года выполнил обязательства по транзиту

Сегодня, 09:00

В прошлом году таких дней было только 36, подсчитали в "Укртрансгазе"

Евросоюз

фото AFP

Дуда изменит стратегию обороны Польши в связи с политикой России

Сегодня, 01:42

По его мнению, РФ отрабатывает полномасштабный конфликт с НАТО
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

Польша нацелилась на активное газовое сотрудничество с Украиной

Вчера, 12:44

Украинский рынок компания PGNiG считает наиболее перспективным

Политика

Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Гройсман: "Газпром" должен Украине 8,5 миллиарда долларов

14 Марта, 14:13

За "газовую войну" Россия должна заплатить Украине  все до копейки, считает премьер
Загрузка...