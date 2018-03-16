Строительство "Северного потока – 2" необходимо остановить – Яценюк

Европейские страны окажутся в полной зависимости от "Газпрома", подконтрольного Кремлю, если газопровод в обход Украины будет построен, отметил лидер "Народного фронта"

Строительство газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины нужно остановить. Это – угроза для энергетической безопасности всей Европы, заявил в Варшаве лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Европейские страны окажутся в полной зависимости от "Газпрома", подконтрольного Кремлю. При этом последние события доказывают, что для России газ – не товар, а энергетическое и даже политическое оружие. Позицию Украины в этом вопросе поддерживает Польша, и прислушаться к этому должна вся Европа, считает лидер "Народного фронта".

"Как можно поддерживать проект, по которому Россия захватывает энергетический рынок Европейского союза? Мы с нашими польскими друзьями едины в том, что "Северный поток – 2" должен быть остановлен. И мы полагаемся на наших европейских партнеров, ЕС и Еврокомиссию, в принятии правильного решения", – заявил Арсений Яценюк.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал Европу срочно пересмотреть свою позицию относительно "Северного потока – 2".

"Там нет никакой экономики. Там нет ни капли коммерции. Только политический шантаж. И я уверен, что ответ должен быть адекватный", – подчеркнул Порошенко.

В таком же духе высказывался ранее и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который говорил, что "Северный поток – 2" – это полностью политический проект.

Напомним, на днях пять стран Европы подписали письмо против строительства "Северного потока – 2". Этот проект, по мнению глав парламентов этих стран, угрожает энергетической безопасности в Европе.