Студенты и сотрудники университета Богомольца объявили о бессрочной забастовке

С понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в университете Богомольца полностью останавливается на неопределенное время

Студенты и сотрудники Национального медицинского университета имени Богомольца объявили о бессрочной забастовке, сообщается на странице вуза в Facebook.

С понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в университете Богомольца полностью останавливается на неопределенное время. Все помещения вуза будут закрыты за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты.

В университете обвиняют Министерство здравоохранения Украины во вмешательстве в самоуправление вуза и "незаконном" отстранении ректора университета Екатерины Амосовой.

"Минздрав решил поставить весь университет на колени, заблокировав выплаты стипендий студентам и заработных плат трудовому коллективу, незаконно отобрав право банковской подписи у законно избранного руководства ВУЗа", – отмечается в заявлении.

Министерство здравоохранения Украины отстранило ректора НМУ им. Богомольца Екатерину Амосову на две недели из-за срыва сдачи студентами-третьекурсниками лицензионного интегрированного экзамена.

Напомним также, что на днях университет Богомольца оказался замешан в скандал с самоубийством 19-летней студентки из Туркменистана Муккадас Насирлаевой. Прокуратура Киева открыла дело по факту доведения до самоубийства. В университете заявили, что студентку исключили еще в конце минувшего года из-за нарушений миграционного законодательства.