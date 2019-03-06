Студенты из 50 авиационных и технических ВУЗов соревнуются за победу в конкурсе "Авиатор"
Финалисты в июне поедут во Францию на престижный международный авиакосмический салон Ле Бурже
700 студентов из 50 авиационных и технических ВУЗов соревнуются за победу во Всеукраинском конкурсе "Авиатор" Фонда Бориса Колесникова. В финал пройдет только сотня. И уже в июне они поедут во Францию на престижный международный авиакосмический салон Ле Бурже.
"Сегодня очень много скептиков, которые говорят что у украинской авиации нет будущего. Но теперь от власти зависит все, чтобы у украинской авиации было будущее, я в этом абсолютно уверен. И я желаю всем ребятам, которые вышли в финал победы и хорошей поездки в Ле Бурже", – сказал Борис Колесников, президент благотворительного фонда.
Ранее мы писали, что тридцать украинских студентов побывали на самой крупной в мире кондитерской выставке в Кельне. Все они – победители конкурса "Пищевые технологии", который уже второй раз проводит Фонд Бориса Колесникова. Кроме участия в выставке Фонд подарил студентам экскурсию Кельном и в Музей шоколада.
Напомним, что к масштабному студенческому конкурсу присоединились 8,5 тысяч участников со всей Украины.
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