Студенты в Умани получили обновленную спортивную площадку

Открыли поле для мини-футбола при содействии Федерации футбола Украины и Фонда Бориса Колесникова

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Современное искусственное покрытие вместо дырявого асфальта получили после своего обращения будущие агрономы в Умани.

Отныне студенты играют на обновленной спортивной площадке. Открыли поле для мини-футбола при содействии Федерации футбола Украины и Фонда Бориса Колесникова. Президент фонда встретился со студентами во время рабочего визита в Умань.

"Мы сейчас работаем с Федерацией футбола, чтобы совместно с хоккейным клубом делать универсальные площадки. Все-таки до зимы здесь нужно небольшое дооборудование, и можно будет сыграть в хоккей на высоком уровне. Вот с Умани мы начнем наш эксперимент", – заявил президент Благотворительного Фонда Борис Колесников.

Ранее полторы тысячи студентов морских и транспортных вузов соревнуются за поездку в Нидерланды в рамках Всеукраинского конкурса "Морское дело 2019", который уже второй раз организовывает Благотворительный фонд Бориса Колесникова.

Среди претендентов из профильных вузов отберут 30 победителей, они поедут на Международную выставку морских перевозок, портовых и морских технологий, которая состоится в ноябре в Нидерландах.

Напомним, что ранее украинские студенты презентовали свои инновационные проекты в Варшаве. Студенты ведущих украинских вузов отправились в Европу в поисках технологических решений для своих городов.

Напомним, команда Днепровской политехники представила проект EasySort – это мотивирующее мобильное приложение для сортировки мусора. Приложение фиксирует, как пользователь сортирует отходы, а взамен – получает бонусы, которые можно обменять на товары или услуги.

Студенты Запорожской политехники приехали покорять европейские big city c проектом ДвижПариж по использованию пьезоэлементов (кристаллов, которые при сжатии вырабатывают электричество) при благоустройстве социальных зданий и общественных пространств, где собирается много людей.

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