Лечение стволовыми клетками становится все более популярным - ученые обнаружили, что с их помощью можно победить сложнейшие заболевания

Стволовые клетки – это новая эра в омоложении лица и тела https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1_1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1_1.jpg 2019-08-05T10:30:00+03:00 Украина Лечение стволовыми клетками становится все более популярным - ученые обнаружили, что с их помощью можно победить сложнейшие заболевания

Стволовые клетки называют надеждой медицины, используют для борьбы с тяжелыми, включая онкологию, болезнями. Показали они отличные результаты в решении проблем, связанных с эстетической хирургией – в отличие от других методик, практически не дают осложнений, что важного для пациента.

Доцент Чигдем Карадаг Сары отделения эстетической, пластической и реконструктивной хирургии больницы Acıbadem Altunizade рассказывает, как стволовые клетки помогают сохранить молодость и красоту.

Что такое стволовая клетка?

Организм человека состоит из множества клеток. Каждый вид выполняет определенные функции: поддерживает работу сердца, мозга, состояние кожи и другие. Уникальность стволовых клеток в том, что они могут произвести любой тип клеток. В подходящей среде стволовые клетки размножаются, восстанавливают поврежденные ткани, и, задерживая старение, сохраняют наше здоровье.

В программе под названием "Лечение стволовыми клетками в Турции" используются PRP, PRF, SVF. Однако есть некоторые нюансы, о которых необходимо рассказать.

PRP (плазма, обогащенная тромбоцитами), PRF (фибрин, обогащенный тромбоцитами) и фибробласты рассматриваются как терапия стволовыми клетками. PRP позволяет комплексно омолаживать и оздоравливать кожные покровы. PRF – справляется с морщинами, улучшает общее состояние кожи. PRF более предпочтителен для заживления ран, а PRP обычно используется для подготовки кожи к терапии стволовыми клетками. PRP и PRF происходят из крови пациента, в то время как фибробласты собирают из кусочка ткани, взятого биопсией за ухом.

SVF (стромальная сосудистая фракция) – процедура, где используются стерильные индивидуальные (аутологичные) стволовые клетки, полученные из жировой ткани пациента или костного мозга.

Какое количество сеансов требуется?

PRP можно использовать с недельными интервалами, а PRF повторять с 10-дневной периодичностью. Что касается терапии жизнеспособными клетками, такими как фибробласты и стволовые клетки, то сеанс должен повторяться не ранее чем через 3 месяца. Если интервалы не соблюдать, то это может привести к побочным эффектам.

Поскольку цель омолаживающего лечения – восстановление функций состарившейся кожи, то при терапии стволовыми клетками важно соблюдать периодичность проведения сеансов, правильную дозировку. В коже находится определенное количество клеток. Если количество новых клеток превышает питательную способность ткани, то в результате образуется микрокальцификация, киста и воспаление. В случае же их недостатка, не будет никакого положительного эффекта.

Как получают стволовые клетки и как их вводят?

Для получения стволовых клеток используется жировая ткань пациента и специальная методика. Работы проходят на базе центра, в условиях повышенной стерильности.

Клеточная терапия – сложный процесс, который нельзя осветить одним протоколом. Кожа требует специальной подготовки, особенно это касается пациентов старше 35 лет. Стволовые клетки вводим как минимум через 5-7 дней после завершения подготовительных этапов. Для получения высоких результатов после сеанса продолжаем поддерживать организм определенными фармакологическими средствами. В каждом конкретном случае схема лечения разрабатывается индивидуально, с учетом текстуры кожи, подкожной жировой клетчатки и возраста пациента.

На что обратить внимание после проведения терапии стволовыми клетками

Важно следить за чистотой лица, нельзя пользоваться кремом, в течение 48 часов после инъекции избегать воздействия солнечных лучей.

Успех в дальнейшем зависит прежде всего от образа жизни. Рекомендуем разработать правильный рацион питания, отказаться от курения и алкоголя.

Какой метод омоложения кожи включает в себя инъекцию клеток, полученных из крови человека?

К таким методам относятся: PRP (плазма, обогащенная тромбоцитами) терапия и PRF (фибрин, обогащенный тромбоцитами).

PRF часто используется в стоматологии. PRP имеет широкую область применения, используется:

для восстановления волос и антивозрастной терапии;

решения ортопедических проблем, заживления ран;

омоложения кожи, лечения пятен на ней;

оздоровления волосяного покрова – вводится в волосяные фолликулы, что стимулирует клетки, и, таким образом, облегчается выпадение поврежденных волос, способствует росту здоровых;

для разглаживания морщин – требуется определенное количество сеансов.

Но PRP – это не терапия стволовыми клетками, а клеточная терапия, помогающая сберечь молодость, восстановить жизнеспособность организма.

Важно помнить, что старость – это системное, а не местное заболевание. Тут стандартные методы лечения с задачей не справятся, хотя и помогут в омоложении кожи. Сегодня, чтобы сохранить либо вернуть молодость, некоторые голливудские знаменитости для получения клеток из крови нанимают доноров. Существует ряд рисков при использовании таких методов лечения. И лучше все же дождаться новых, доказывающих их безопасность, дополнительных исследований.

В клинике Acıbadem Altunizade применяются только безопасные, дающие отличный результат методики лечения стволовыми клетками. Получить более полную информацию можно прямо сейчас, обратившись в офис официального представительства Acıbadem в Киеве: ул. Льва Толстого, 57, БЦ 101 Tower, телефоны: +38 044 364 10 16, +38 093 955 48 40.

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