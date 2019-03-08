Субсидии стали выдавать наличными, погода побила температурные рекорды: итоги недели

Валютные резервы Украины сократились, а пенсии пересчитали

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Субсидии стали выдавать наличными, погода побила температурные рекорды: итоги недели Сергей Гусев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0c8/d56/5c80c8d56a299.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0c8/d56/5c80c8d56a299.jpg 2019-03-08T20:01:00+02:00 Украина Валютные резервы Украины сократились, а пенсии пересчитали

Общество

Женщины составляют 8% среди военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил. В Вооруженных силах сейчас работают и служат 57 тыс. женщин. Из них 26 тыс. – военнослужащих и 3,5 тысячи – офицеры. Сегодня, 8 марта, женщин-военнослужащих наградил президент Украины Петр Порошенко.

С 1 марта провел перерасчет пенсий Пенсионный фонд. Согласно новому принципу, автоматическая индексация пенсий происходит по двум показателям – 50% от уровня роста инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты. Перерасчет произвели 10,2 млн пенсионеров, из них повысили пенсию для 8 972 000 человек.

Подыскать четыре помещения в составе торговых центров попросили консультантов представители компании IKEA. Эти магазины будут заниматься выдачей продукции, которую потребители будут заказывать через интернет.

35 млн 541 тыс. 743 записи об избирателях по состоянию на середину февраля имеются в Госреестре. Из 34 млн 544 тыс. 993 имеют избирательный адрес, относительно 996 тыс. 750 есть пометка "выбыл". В реестре 3 млн 109 тыс. 46 записей об умерших, которые сохраняются на протяжении пяти лет в соответствии с законом, 27 тыс. 616 записей — о лицах без гражданства, 35 тыс. 917 записей — о недееспособных лицах.

1 марта Пенсионный фонд начал финансирование пенсий и жилищных субсидий по отдельным ведомостям будет осуществляться выплата жилищных субсидий за февраль. На пенсионные выплаты направлено 1 367,9 млн грн, на жилищные субсидии – 168,4 млн грн.

Средняя температура зимы 2019 года в Киеве составила -2°, что на 2º выше климатической нормы. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Все зимние месяцы в столице были теплее нормы, но больше всего отличился февраль, его месячная температура аж на 4,8° превысила норму.

Самый дорогой Mercedes растаможили за 1,5 млн грн, а самый дешевый Opel – за 20 тыс. грн. За время льготного периода по растаможке "евроблях" с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года таможни оформили 218 тыс. транспортных средств и получили 13,6 млрд грн платежей.

Составил 224,4 грн среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, предоставляемой Фондом социального страхования Украины, в 2018 году, что на 54,2 грн, или 31,9% больше, чем в 2017 году.

Рост на 0,4% зафиксирован в Киеве заболеваемости гриппом и ОРВИ в течение прошлой недели, который произошел за счет детского населения. Об этом сообщили в КГГА. За 9-ю неделю зарегистрирован 12 481 больной гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости составлял 421,2 и ниже эпидемического порога на 50,8%.

1 364 578 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и из АР Крым официально учтены по состоянию на 4 марта.

16 марта закрывается на ремонт Шулявский путепровод в столице. Движение ряда автобусов и троллейбусов будет изменено. К концу 2019 планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

Открыть пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов киевская власть планирует ко Дню города, который традиционно празднуется в конце мая. Он будет длиной 210 ​​м и шириной от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделают из бетона и стекла.

Оформили на 26% меньше в Украине в феврале биометрических загранпаспортов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная миграционная служба. Также в феврале было оформлено на на 20% больше ID-карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Украинцы за 2018 год оформили 4,8 млн биометрических загранпаспортов.

Демонтировано 1 442 рекламных средства в течение февраля в столице, при этом 960 единиц демонтировали их владельцы. В январе в столице демонтировано 1317 незаконных рекламных средств.

Увеличилось в 1,9 раза количество краж из столичных магазинов за последние 5 лет – с 1900 в 2013 году до 3687 в 2018 году, сообщили в Национальной полиции.

Заболело 26 544 человека корью с 28 декабря 2018 года до 1 марта 2019 года в Украине. По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 9-й недели 2019 года корью заболели 2524 человека – 1230 взрослых и 1312 детей.

Еще 19 официальных наблюдателей зарегистрировала 5 марта Центральная избирательная комиссия на выборах президента Украины. Общее количество наблюдателей от международных организаций и иностранных государств составляет уже 418 человек.

95 млн грн задолженности по зарплатам взыскано за два месяца этого года органами государственной исполнительной службы с работодателей, задолженность полностью погашена 13273 работникам. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко. 460 млн грн было взыскано с работодателей в 2018 году.

Почти 40% украинцев хотели бы иметь собственное дело и еще 10% уже являются владельцами своего бизнеса, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". В то же время, половина опрошенных не выражают таких стремлений, а в июне 2018 года таких было существенно меньше – 41%. При этом роль государства в развитии экономики большинство опрошенных (64%) прежде всего видят в обеспечении равенства доходов и социальной справедливости, а не установлении свободы развития и честных правил конкуренции. За последний тезис выступают 27% респондентов. При этом количество сторонников социального равенства заметно увеличилось с июня прошлого года, когда оно составляло 48%.

Увеличили на 12,3% в годовом выражении страховые компании – члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) – до 318,838 млн грн. При этом количество договоров ОСАГО в январе сократилось на 0,05% – до 512,688 млн. Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования увеличился на 6% – до 190,9 млн грн. В том числе 34,8 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 31% больше, чем за январь 2018 года.

Объявила 39 победителей Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАС). Среди них – 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых. 27 человек станут судьями Высшего антикоррупционного суда, 12 – судьями апелляционной палаты.

4 марта среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла +5,4° что свидетельствует о приходе метеорологической весны. Об этом сообщила в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Метеорологическая весна в этом году пришла на неделю раньше климатической нормы.

Реконструируют 189 светофорных объектов в 2019-2022 годах во всех районах Киева. На балансе коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" находятся 646 светофорных объектов

Экономика

263 млн гривен с начала года принесла бюджету аренда государственного имущества. За февраль государство получило 141 млн грн.

Сведен с профицитом 400 млн долл. текущий счет платежного баланса Украины в феврале. Рост экспорта составил 9,1% в годовом выражении (февраль 2018 года к февралю 2019-го) благодаря росту поставок продовольственных товаров и возобновлению роста объемов экспорта металлургической продукции. Стоимость импорта осталась практически на уровне прошлого года (выросла на 1,2%). Платежный баланс Украины в 2018 году был сведен с профицитом 2,9 млрд долл.

Министерство финансов 1 марта погасило седьмой купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям). Общая сумма выплаты составила 444,4 млн долл. Эти еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом.

Полностью исчерпали 15 квот украинские экспортеры по итогу 2018 года на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в Европейский союз. В полном объеме использованы квоты на экспорт пшеницы, кукурузы, ячменной крупы и муки, яблочного и виноградного соков, обработанного крахмала, солода и клейковины, продуктов переработки солода и крахмала, обработанных томатов, меда, сливочного масла и мяса птицы. В то же время, несмотря на улучшение ситуации с использованием квот по сравнению с предыдущим годом, в 2018 году большая часть квот не была использована даже наполовину (всего квотируемых позиций 40).

Увеличился на 14,7% транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,8 млрд кубометров.

40,4 млрд грн поступило с начала года в местные бюджеты платежей, контролируемых ГФС. Это на 22,6% превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

75 млн долларов Национальный банк в период с 25 февраля по 1 марта купил на межбанковском валютном рынке, что на 44,2% больше объема, выкупленного неделей ранее. В целом с начала года НБУ купил на межбанке 534,9 млн долл., а продал 57,33 млн.

Лидирующую позицию по поставкам рыбы и морепродуктов в Украину уже более 10 лет удерживает Норвегия. Хотя в 2018 году по количественным объемам она уступила Исландии, за счет высоких цен закупки ее стоимостная доля все равно осталась самой большой – 29,1%. Далее идут Исландия (16,9%), США (11,0%), Канада (6,6%), Испания (3,6%) и Китай (3,3%).

Вырос в 1,5 раза экспорт агропродовольственной продукции из Украины в страны Европейского союза за 3 года функционирования зоны свободной торговли: с 4,2 млрд долл. в 2016 году — до 6,3 млрд в 2018 году.

Продал активы 25 неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вкладов физических лиц в период с 25 февраля по 1 марта на сумму 203,81 млн грн. Из них на 119,5 млн грн проданы права требования по кредитам, на 82,56 млн грн – основные средства банков. В течение текущей недели запланирована продажа активов на 4 354,52 млн грн.

Составил 1,7 млрд долларов экспорт продукции АПК из Украины по итогам января 2019 года, что на 22,5% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года, сообщили в Министерствеа аграрной политики и продовольствия. Лидерами украинского сельскохозяйственного экспорта традиционно остаются зерновые культуры с долей 44,6% в общей структуре аграрного экспорта, растительные масла – 19,8%, семена масличных культур – 9,7%. На первое место среди рынков сбыта вышли страны ЕС, куда за январь экспортировали продукции на 668 млн долл. Страны Азии – на втором – 641 млн долл. Третье место – у стран Африки – 292 млн долл.

Сократились на 2,9% международные резервы Украины, до 20,2 млрд долл. Резервы расходовались на выполнение обязательств Украины по государственному долгу – платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 1285 млн долларов (в эквиваленте). Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте, которые составили 302,7 млн долларов. Также чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 326,5 млн долларов.

Увеличилась на 2,8% добыча природного газа в Украине в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 3 млрд 459,6 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза.

Составил 5,69 млрд грн объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 5 марта, что на 20,2% выше показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними. Этого удалось добиться преимущественно за счет увеличения продаж 3-месячных гривневых бумаг в 2,7 раза – до 1,737 млрд грн и реализации 7-ми и 9-месячных гривневых бумаг на 2,71 млрд грн, на которые в прошлый вторник спрос отсутствовал. Помимо того, объем продажи 2-летних бумаг вырос в 2,7 раза – до 679,3 млн грн.

Увеличили на 8,5% в феврале в годовом выражении крупные налогоплательщики отчисления в госбюджет – до 23 млрд гривен. В общем, доля налоговых платежей от крупного бизнеса по результатам февраля составила 52,9% от общих поступлений в государственный бюджет.

Составил 526 млн долларов импорт плодов и орехов в Украину в 2018 году, что на 10% больше, чем в предыдущем году, сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Основным поставщиком экзотических фруктов в прошлом году стала Турция, из которой было импортировано 239 тыс. тонн фруктов, против 189 тыс. тонн в 2017 году. Доля Турции в общей структуре импорта плодов и ягод составила 29,6%.

32,8 млрд грн возмещено за два месяца 2019 плательщикам НДС. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 39,1%.

Уменьшился до 9,446 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах по состоянию на 5 марта. По последним данным, за сутки в хранилища газ не закачивался. В течение суток из хранилищ отобрано 40,02 млн куб. м газа. При этом в данных за 5 марта указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии – 6,93 млн куб. м, из Венгрии – 3,66 млн куб. м, из Польши – 3,95 млн куб. м газа.

Сократилось на 56% в годовом выражении производство автотранспортных средств в Украине в феврале – до 314 ед., в первую очередь за счет сокращения сборки автомобилей Skoda на заводе "Еврокар" в 2,5 раза – до 238 авто, сообщила ассоциация "Укравтопром". В 2018 году украинские автопроизводители выпустили всего 6616 автотранспортных средств – на 23% меньше, чем годом ранее, а производственные мощности были загружены на 1,5%.

Поступило уже 150 млн грн в госбюджет за два месяца года от малой приватизации. Для сравнения – за весь 2016 поступил 171 млн. грн, за 2017- 135 млн грн и в 2018 – 215 млн. грн.

291 доллар за 1 тысячу кубометров составила средняя цена импортного природного газа в феврале, что на 8,8% меньше, чем в январе.

Вырос на 0,7 млрд грн объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа по итогам еженедельного аукциона, или на 5,5%, – до 14 млрд грн. Нерезиденты возобновили покупку гривневых ОВГЗ после трехнедельного перерыва – в последний раз они покупали облигации в первую неделю февраля.

Экспортировали 33,3 миллиона тонн зерновых украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 6 марта, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. В 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 миллиона тонн зерна.

Мир

Европейский Союз продлил еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его 11 соратникам

На парламентских выборах в Эстонии победу одержала крупнейшая оппозиционная праволиберальная партия Реформ. За нее высказались 28,9% избирателей, и партия может рассчитывать на 34 парламентских мандатов из 101. В прежнем составе парламента у нее было 30 мандатов.

Беларусь в 2018 году экспортировала в Украину пороха и взрывчатых веществ на 1,989 млн долларов, что на 19% превысило уровень 2017 года. Больше Украина купила этой продукции только у Германии (на 2,066 млн долларов) и у США (на 3,239 млн долларов). Поставки пороха и взрывчатых веществ из этих стран увеличились по сравнению с 2017 годом соответственно на 60% и 127,5%.

Комитет по вопросам транспорта Европарламента проголосовал за отказ от перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с марта 2021 года. Это не означает, что Евросоюз отказывается от перевода часов – проект должны поддержать еще Европарламент и страны-члены ЕС.

Мировой спрос на пальмовое масло может упасть впервые за последние два десятилетия в 2019/20 маркетинговом году из-за роста запасов масличных у крупнейшего потребителя – Индии и сокращения спроса в Европе и Китае.

Оштрафовала на 368,3 млн евро Европейская комиссия двух производителей автокомпонентов, шведскую Autolive и американскую TRW, за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Компании вступили в картельный сговор, еще одним участником которого была японская Takata. Однако Takata была освобождена от штрафа, который должен был составить 195 млн евро, поскольку сообщила Еврокомиссии о нарушении.

Достигло 30-летнего максимума в 2018 году число пешеходов, погибших в результате ДТП в США. Главные причины возросшей смертности – внедорожники и смартфоны, свидетельствует отчет американской Ассоциации по безопасности дорожного движения (GHSA). По оценкам GHSA, в прошлом году в автомобильных авариях погибло 6 227 пешеходов, что составило 16% от общего количества смертей на дорогах по сравнению с 12% десятью годами ранее.

1 млн 200 тыс. евро выделит правительство Чехии на модернизацию образовательной системы Украины. Средства будут предоставляться равными частями – по 400 тыс. евро – в течение трех лет (2019-2021) и распределяться между тремя основным направлениям: техническая поддержка органам власти Украины в реформе образовательной системы, межуниверситетское сотрудничество, помощь учебным заведениям, которые имеют внутренне перемещенных студентов и преподавателей.

На 3,3% вместо ранее ожидавшихся 3,5% Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает роста мировой экономики в 2019 году. Подъем замедлится с 3,6%, отмеченных в 2018. Пересмотр прогнозов связан с сохранением основных рисков и более значительным ослаблением роста в Европе.

Греция разместила 10-летние облигации на 2,5 млрд евро — это первый выпуск таких бумаг за последние девять лет. Бумаги были размещены под 3,9% годовых, спрос на них превысил 11,8 млрд евро. В последние два года Греция размещала пяти- и семилетние облигации.

Отпустят под залог бывшего президента Южной Кореи в 2008-2013 годах, осужденного на 15 лет лишения свободы за коррупцию. Залог составит около 886 тыс. долларов при условии, что бывший президент будет проживать по месту регистрации и общаться только с близкими родственниками и законными представителями. Экс-президента приговорили к 15 годам тюрьмы в октябре 2018 года. Суд признал его виновным в растрате 21,7 млн долларов, получении взяток и других преступлениях, которые были совершены в годы его президентства. Бывшего главу государства также обязали выплатить штраф в 11,5 млн долларов.

Дало 48 часов руководство ЕС Лондону для того, чтобы он представил новые предложения для выхода из тупика по Brexit. Европейские чиновники заявили, что будут работать все выходные без перерыва, если до вечера пятницы получат "приемлемые идеи" относительно "бэкстопа" – защитного механизма, который предотвращает образование жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Китайская Huawei Technologies подала иск к властям США в федеральный суд в Техасе, оспаривая решение Белого дома, запрещающее правительственным учреждениям использовать ее оборудование из соображений безопасности. В Huawei заявили, что никаких доказательств нарушения закона ей предъявлено не было, а значит ограничения незаконны.

Аналитики вашингтонского Института Брукингса полагают что рост ВВП Китая в статистических отчетах в последние несколько лет завышался примерно на 2 процентных пункта ежегодно, в результате чего он де-факто на 12% меньше официальных оценок.

Великобритания планирует ужесточить процедуру выдачи виз зарубежным инвесторам в попытке разобраться с отмыванием денег, а также в ответ на ухудшение отношений с Россией после инцидента в Солсбери. Претендентам на получение визы инвестора придется доказать, что они располагали капиталом в 2 млн фунтов стерлингов (2,6 млн долл.), по крайней мере, последние два года, а не 90 дней, как в настоящее время. Временные ограничения не касаются инвестиций в британские гособлигации, которые соответствуют интересам экономики страны.

Автопроизводитель Nissan заявил что модель Nissan Leaf стала первым электрокаром в истории, который смог преодолеть отметку в 400 000 проданных экземпляров. В 2018 году эта модель стала самым продаваемым электромобилем в Европе (40 000 штук).

Производитель электромобилей Tesla утверждает что его новая технология позволит сократить время подзарядки электрокаров до 15 минут. Новые системы Supercharger V3 уже установлены во Фримонте, штат Калифорния, и постепенно будут появляться в других регионах. Пока их могут использовать только автомобили Tesla Model 3, однако обновление программного обеспечения предыдущих моделей вскоре позволит и им перейти на новую технологию

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.