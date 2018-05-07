Суд арестовал бразильского наемника Лусварги
Суд арестовал воевавшего на Донбассе бразильца Лусварги
В понедельник, 7 мая, Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал боевика "Л/ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги.
Как сообщили в прокуратуре Киева, иностранца взяли под стражу на 60 суток без права на залог.
фото Надія Максимець/Facebook
Бразильца Рафаэля Лусварги подозревают в создании террористической группы и не предусмотренных законом военизированных формирований.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Напомним, 25 января 2017 года Лусварги был осужден Печерским райсудом г. Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Однако позже Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.
4 мая 2018 года представители националистической организации C14 задержали в Киеве бывшего Рафаэля Лусварги. Лусварги схватили на территории посольства Бразилии Участники группировки отвели бывшего боевика в здание СБУ на Владимирской.
Вы сейчас просматриваете новость "Суд арестовал бразильского наемника Лусварги ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"