Суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк

Печерский районный суд Киева арестовал до 2 апреля Алексея Москаленко (Левина), который подозревается в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года.
Об этом сообщил его адвокат Игорь Мокин.
"До 2 апреля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметил он.
По словам Мокина, позиция подзащитного относительно того, подавать ли апелляцию на соответствующее решение суда, будет известна ему завтра.
"Завтра выясним с клиентом окончательную позицию и решим этот вопрос", - уточнил адвокат.
В свою очередь, В ГПУ объяснили, почему суд не арестовал Левина на больший срок.
Печерский суд арестовал подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина до 2 апреля, поскольку именно тогда закончится срок досудебного расследования. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
В ГПУ отметили, что суд не мог принять решения о большем сроке содержания Левина под стражей.
"Суд не мог принять решение о применении меры пресечения на больший срок в связи с тем, что оставалось 17 дней до завершения срока досудебного расследования в указанном производстве. Несмотря на это прокурор подал ходатайство о продлении срока досудебного расследования. В настоящее время оно не рассмотрено. После его удовлетворения прокуроры будут подавать новое ходатайство об избрании меры пресечения", – пояснили в Офисе генпрокурора.
Напомним, в январе Левина задержали на территории Болгарии, куда он сбежал в августе 2018 года, после чего был объявлен в международный розыск. СБУ считает Левина ключевой фигурой в нападении на Гандзюк – он связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков.
16 марта власти Болгарии экстрадировали Левина в Украину.
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