Экс-таможенника, подозреваемого в краже арестованного имущества, на два месяца отправили за решетку

Следствие не рассматривает причастность работающих в настоящее время таможенников к хищению арестованных товаров

Задержанный в Одессе экс-сотрудник местной таможни, которого подозревают в краже контейнеров с нерастаможенным грузом стоимостью в 154 млн гривен, был арестован Шевченковским райсудом Киева на два месяца с правом внесения залога в 30 млн грн.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина на своей странице в соцсети Facebook.

"Шевченковским районным судом города Киева вынесено решение о задержании на 60 суток Дениса Аминева с правом внесения залога в 30 млн грн. Он бывший работник Одесской таможни, а его деятельность связывают с контрабандой", – написала она.

Видеозаписями с камер наблюдения и показаниям свидетелей установлена причастность Аминева к присвоению арестованного товара, который был вывезен грузовым транспортом под видом перемещения на другой склад, пояснила Непряхина.

При этом она подчеркнула, что никто из сотрудников Одесской таможни не задержан.

"Причастность группы таможенников к деятельности Аминева даже не рассматривается", – резюмировала она.

Напомним, что Аминева подозревают в причастности к похищению арестованных товаров, а именно – 37 контейнеров с нерастаможенным грузом, которые хранились на территории таможенного поста "Одесса-Центральный". Подозреваемый был арестован 8 августа этого года.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственное журналистское расследование, которое было проведено в Киеве и Одессе, заявило, что от коррупции на таможне Украина теряет до 4,8 млрд долл. в год.

А премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что контрабанда в Украине была бы невозможной без участия силовых структур страны.

Напомним, 18 июня в правительстве сообщили о разработке плана действий, направленных на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.