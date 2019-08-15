Суд арестовал подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко

Фото: UA-Кропивницький

Подозреваемый в убийстве 17-летней Дианы Хриненко Николай Середницкий арестован решением суда на 60 суток без права внесения залога. Решение объявил судья Ленинского районного суда Кропивницкого.

Отметим, что в ходе заседания прокурор просил выбрать подозреваемому в убийстве Дианы Хриненко меру пресечения 60 дней без права внесения залога, адвокат обвиняемого настаивал на домашнем аресте. Стоит добавить, что подозреваемый не признает себя виновным и утверждает, два свидетеля могут подтвердить, что он не был в день убийства девушки в Субботцах, где произошло убийство. Свидетелями выступают его сожительница и соседка.

Ранее сообщалось, что подозреваемый был задержан в польском городе Познань местной полицией и был передан украинскими правоохранителям, которые доставили его в суд. На данный момент следствием установлено, что в Польшу фигурант дела за время с момента исчезновения девушки ездил два раза. Первый раз – через несколько дней после убийства, второй раз – после обнаружения тела Дианы.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала и доставила в суд подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в марте этого года вблизи села Новая Поляна Знаменского района Кировоградской области во время полевых работ обнаружили останки тела и фрагменты одежды, которые принадлежали пропавшей в августе 2018 года 17-летней Диане Хриненко.

Как известно, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области пропала 17-летняя Диана Хриненко. Вечером она пошла в центр села на празднование Дня Независимости и не вернулась. В нескольких сотнях метров от дома нашли ее окровавленный телефон, рядом на дороге были пятна крови.

Также полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы. Правоохранители отрабатывают шесть рабочих версий убийства девушки. В рамках уголовного производства по розыску без вести пропавшей девушки было назначено 50 экспертиз.

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