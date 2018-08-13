Суд арестовал следователя ГПУ, которого поймали на крупной взятке

Старшему следователю Генеральной прокуратуры, которого поймали на взятке в размере 50 тысяч долларов, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сейчас задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, мужчина требовал 50 тысяч долларов от руководителя одного из предприятий за непредставление в суд ходатайство об аресте земельных участков в рамках уголовного производства. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов.

Напомним, в четверг, 9 августа, сотрудники Генеральной прокуратуры задержали на взятке старшего следователя ГПУ.

Не так давно в Киеве погорел на большой взятке директор департамента налогов и сборов физических лиц Государственной фискальной службы.

Ранее СБУ разоблачила на взятке в 30 тысяч долларов одного из заместителей председателя Переяслав-Хмельницкого городского совета и начальника отдела исполнительного комитета мэрии.