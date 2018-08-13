Суд дал условный срок депутату-предателю из "самообороны Крыма"

Сегодня, 16:42

Во время незаконной аннексии Крымского полуострова Осьминии принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины

Сергей Осьминин. Фото: ru.krymr.com
Сергей Осьминин. Фото: ru.krymr.com

Крымскому депутату-предателю Сергею Осьминину, которого обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Об этом сообщила Прокуратура Крыма.

"Деснянским районным судом Киева утверждено соглашение о признании виновности, заключенное с прокуратурой Автономной Республики Крым с гражданином Украины – депутатом так называемого незаконно созданного органа "Евпаторийский городской совет" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначено последнему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием, если он в течение испытательного срока продолжительностью в 3 (три) года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности", – говорится в сообщении.

Как отмечается, условиями заключения соглашения является безоговорочное признание обвиняемым своей виновности в совершении преступления, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие обстоятельств, которые в соответствии с Уголовным кодексом Украины отягчают наказание.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали в пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с временно аннексированным Крымом депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета" оккупационной власти.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший депутат городского совета Евпатории в марте 2014-го участвовал в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма". Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины.

По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от партии "Единая Россия" в так называемом "Евпаторийском городском совете", созданном оккупационными властями.

Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее в Херсоне задержали экс-разведчика "ДНР", который скрывался три года.
суд, Крым, самооборона крыма

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"Сегодня"

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