Суд избрал меру пресечения для Альперина: арест и 70 млн гривен залога

Вадим Альперин. Фото: страница Владимира Зеленского в Facebook

Одесскому бизнесмену Вадиму Альерину, которого подозревают в организации коррупционной схемы на таможне, нанесенный на более 77,7 млн грн убытков, избрали меру пресечения.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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"Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн гривен залога.

Напомним, ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины", – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ задержали Альперина 27 ноября, когда он явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Накануне Зеленский лично объявил Вадима Альперина в розыск, назвав его "одним из крестных отцов контрабанды в Украину". В связи с этим президент попросил украинцев обращаться на горячую линию НАБУ, чтобы помочь правоохранителям найти беглеца, обещав "ценный подарок" за помощь в поимке разыскиваемого.

А в прошлом году Вадима Альперина заподозрили в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету.

Напомним, в августе от сотрудников СБУ сбежал основатель крупнейшей виртуальной сети распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Сильвер. Преступник скрылся в аэропорту "Борисполь" непосредственно перед своей экстрадицией на родину – в Израиль. Спустя несколько дней он был задержан.

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