Суд избрал меру пресечения возможному организатору убийства Павла Шеремета

Фото: REUTERS/Sergii Kharchenko

Реклама

Суд на два месяца арестовал Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.

Ему инкриминируют преступление, совершенное по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет – Ред.).

На брифинге МВД 12 декабря показали видео, как женщина подкладывала взрывчатку под машину. Следователи утверждают, что провели экспертизу и могут доказать, что это была Кузьменко. Мужчина, который ее сопровождал, – якобы Андрей Антоненко. Его следствие называет организатором преступной группировки.

"Антоненко А.С. для совершения в составе организованной группы совместных преступных действий подыскал и привлек жительницу Киева Кузьменко Юлию Леонидовну, 05.11.1979 г.р., и военнослужащую по контракту Дугарь Яну Сергеевну, 22.11.1993 г.р., и не установленных досудебным расследованием лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества" - так следствие объясняет мотив преступления.

В свою очередь, сам Антоненко заявил, что не имеет никакого отношения к этому делу и нужен лишь для отвода глаз от него. По его словам, в день гибели Павла Шеремета он со своей командой играл концерт.

"Моя внешность выглядит совсем иначе, чем человека, которого предлагают на видео и с которым меня пытаются сопоставить. Я не имею никакого отношения к этому делу", - заявил он в зале суда.

Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Ранее суд на два месяца арестовал Юлию Кузьменко, которая, по версии следствия, убила журналиста Павла Шеремета, подложив бомбу под автомобиль.

Видео: Игорь Серов/Сегодня

Также Печерский суд избрал меру пресечения Яне Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама