Суд над нацгвардейцем в Италии перенесли еще на 2,5 месяца

Сегодня, 17:23

Второе заседание по делу об убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли на Донбассе 4 года назад начнут не раньше декабря

Фото: facebook.com
Фото: facebook.com

Суд над украинцем Виталием Маркивым в итальянской Павии затягивается – второе заседание по делу об убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли на Донбассе 4 года назад, в чем обвиняют бывшего служащего Нацгвардии, продолжится через 2,5 месяца, сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что решение перенести его на 23 ноября было принято на сегодняшнем заседании.

Адвокат Маркива напомнил о том, что украинец уже 14 месяцев находится в миланской тюрьме, поэтому затягивание судебного процесса является крайне проблематичным.

Причиной такого решения называется непризнание украинским Минюстом законности гражданского иска, который против Украины подали итальянские общественные организации на первом заседании, которое состоялось 6 июля.

Поэтому суд, согласно итальянским законам, дал правительству время приобщиться к судебному процессу.

"И сторона обвинения, и мы могли лишь согласиться с таким решением. Надеемся, что через два с половиной месяца суд, наконец, начнется и приступит к разбирательству дела по существу", – говорит адвокат Раффаеле делла Валле.

Напомним, что сегодняшняя встреча стала продолжением июльской.

Кроме того, в прошлом году адвокат Маркива раскрыл стратегию защиты.

Также ранее мы писали, что в украинском МВД сообщили важные детали о задержании Маркива.
Италия, маркив , нацгвардия, война на донбассе

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