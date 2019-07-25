Суд над руководством "Нафтогаза" и внедрение стандартов НАТО в ВСУ: топ-темы дня

В четверг, 25 июля, определились несколько важных тем, за которыми будет следить пресса

В украинских и мировых СМИ в четверг, 5 июля, активно будут освещаться несколько важных тем, которые получат свое развитие в течение дня.

Шевченковский райсуд Киева рассмотрит дело руководства НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Одесский припортовый завод" о растрате более 200 млн гривен.

"Черноморская безопасность: новые вызовы". В Киеве представят результаты мониторинга ситуации безопасности в Черноморско-Азовском регионе.

Департамент военно-технической политики Минбороны Украины отчитается о выполнении Государственного оборонного заказа, развитие вооружения и военной техники и внедрении стандартов НАТО.

В Вене Совет управляющих МАГАТЭ на специальном заседании назначит исполняющего обязанности генерального директора после смерти предыдущего руководителя организации.

О том,какими были итоги среды, 24 июля, читайте на сайте "Сегодня"и смотрите на видео ниже.





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