Суд над руководством "Нафтогаза" и внедрение стандартов НАТО в ВСУ: топ-темы дня
В четверг, 25 июля, определились несколько важных тем, за которыми будет следить пресса
В украинских и мировых СМИ в четверг, 5 июля, активно будут освещаться несколько важных тем, которые получат свое развитие в течение дня.
Шевченковский райсуд Киева рассмотрит дело руководства НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Одесский припортовый завод" о растрате более 200 млн гривен.
"Черноморская безопасность: новые вызовы". В Киеве представят результаты мониторинга ситуации безопасности в Черноморско-Азовском регионе.
Департамент военно-технической политики Минбороны Украины отчитается о выполнении Государственного оборонного заказа, развитие вооружения и военной техники и внедрении стандартов НАТО.
В Вене Совет управляющих МАГАТЭ на специальном заседании назначит исполняющего обязанности генерального директора после смерти предыдущего руководителя организации.
О том,какими были итоги среды, 24 июля, читайте на сайте "Сегодня"и смотрите на видео ниже.
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