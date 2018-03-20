Суд не поверил Савченко и оставил Рубана под стражей

Апелляционный суд Киева оставил до 6 мая оставил под стражей Владимира Рубана, который был задержан на Донбассе с огромным арсеналом оружия.

Суд отказался изменить ему меру пресечения, несмотря на предложение нардепа Надежды Савченко взять его на поруки.

"Коллегия судей постановила: решение Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения в виде ареста до 6 мая 2018 года Рубану Владимиру Владимировичу оставить без изменения, а жалобу адвоката Погосяна – без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит", – говорится в решении.

Напомним, на допрос в СБУ по "делу Рубана" вызывали и Надежду Савченко.

Отметим, что Рубану, среди прочего, инкриминируют подготовку к террористическому акту в Киеве и других городах Украины.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, теракт готовила и сама нардеп: по его словам, Савченко лично планировала совершить нападение в зале Верховной Рады.

"У следствия есть неоспоримые доказательства, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную минометами, обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", – рассказал Луценко.