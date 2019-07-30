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Суд Одессы арестовал российский танкер: появилась реакция посольства РФ

Сегодня, 19:27

Генконсульство России направило в украинский МИД дипломатическую ноту

Суд Одессы арестовал российский танкер: появилась реакция посольства РФ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%20NEYMA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%20NEYMA Украина Генконсульство России направило в украинский МИД дипломатическую ноту

Генеральное консульство РФ в Одессе направило ноту МИД Украины с просьбой прояснить ситуацию вокруг российского танкера NEYMA, на который суд наложил арест, о чем 30 июля сообщили в российском посольстве в Украине.

"Официальных документов по танкеру мы не получили. Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию", — сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

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Дипломаты отмечают, что "ответа до настоящего времени не последовало".

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Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Напомним, ранее в этот день главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что Приморский районный суд Одессы разрешил арестовать задержанный российский танкер NEYMA, который был задействован в агрессии России в Керченском проливе в отношении украинских кораблей 25 ноября 2018 года.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 июля СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.

После проведения следственных действий на борту судна было установлено, что конкретные члены экипажа не нарушали норм Морского права и законы Украины, соответственно основания для их удерживания не было. В итоге экипаж задержанного Украиной танкера отправился домой.

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Одесса суд танкер NEYMA

Источник: Сегодня

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