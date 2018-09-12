Суд определил присяжных по делу об убийстве Вороненкова

Сегодня, 16:03

Из семи предложенных кандидатур суд избрал пять присяжных, из которых автоматизированной системой суда будут определены три основных и два запасных

Денис Вороненков. Фото: соцсети
Денис Вороненков. Фото: соцсети

Шевченковский районный суд Киева определил состав суда присяжных по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Из семи предложенных кандидатур суд избрал пять присяжных, из которых автоматизированной системой суда будут определены три основных и два запасных. Две кандидатуры присяжных были отклонены стороной обвинения и стороной защиты соответственно. Следующее судебное заседание назначено на 21.09.2018", - написал он.

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд столицы начал слушание по делу об убийстве экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. На скамье подсудимых – двое: Ярослав Тарасенко и Александр Лось. Их подозревают в организации преступления и соучастии в нем. 

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова  Владимир Тюрин объявлен в общенациональный розыск, также его разыскивает и Интерпол. Ему инкриминируют ст.115 ч.2 пп.6, 11 и 12 Уголовного кодекса (умышленное убийство совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений).

Напомним, убийство Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мотивами убийства Вороненкова стали личная месть и политические интересы.
суд, присяжные, Вороненков

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"Сегодня"

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