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Суд оставил под арестом помощника Грымчака

3 сентября, 16:39

Юрия Грымчака и его помощника задержали за вымогательство взятки 

Фото: 24 канал

Фото: 24 канал

Черниговский апелляционный суд оставил без изменений постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 4 млн грн второму подозреваемому по делу замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака Игорю Овдиенко.

"Черниговский апелляционный суд, рассмотрев 2 сентября апелляционную жалобу защитника Татьяны Матяш в интересах подозреваемого Игоря Овдиенко, оставил без изменений постановление следственного судьи … от 17 августа, которым последнему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 4млн грн", - сообщает пресс-служба Судебной власти Украины во вторник.

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Как отмечается, слушание дела по апелляционным жалобам защитника Дмитрия Мельника в интересах подозреваемого Грымчака отложено на 6 сентября в 09:00.

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Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

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суд взятка грымчак

Источник: Интерфакс-Украина

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